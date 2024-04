Dauersitzen macht krank: So wirst Du Deine unliebsamen Rückenschmerzen los

Leipzig - Vom Kaffee am Frühstückstisch über den Arbeitsweg im Auto bis hin zum stundenlangen Sitzen im Büro und nach Feierabend auf der Couch: Viele Menschen verbringen einen Großteil ihres Tages im Sitzen, was auf Dauer zu einigen gesundheitlichen Einschränkungen führen kann. Mit Rückenschmerzen hat wohl ein jeder schon mal Erfahrungen gemacht - wie Ihr diese loswerdet, verrät Rücken-Expertin Dr. med. Anne Lägel aus Leipzig .

Wer seine Arbeitszeit und Freizeit viel im Sitzen verbringt, dürfte schon mal Bekanntschaft mit Rückenschmerzen gemacht haben. (Symbolbild) © 123RF/stockdeca

Wer viele Stunden am Tag unbeweglich an einem Ort sitzt, tut seinem Körper definitiv nichts Gutes: Vor allem die Muskeln und Faszien in der Hüfte und den Knien verkürzen und versteifen, während die Muskeln auf der Rückseite des Körpers überdehnt und geschwächt werden.

"Dadurch entstehen muskuläre Ungleichgewichte, die zu erhöhten Spannungen im Rücken- und Nackenbereich führen können, was wiederum Schmerzen und Verspannungen hervorruft", weiß Dr. med. Anne Lägel, die unter anderem als Fachärztin in der Orthopädie und staatlich anerkannte Physiotherapeutin in Leipzig tätig ist.

Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, verkürzte Knie-Muskeln, Arthrose - die durch das Sitzen verursachte Schäden können sich mit der Zeit anhäufen. Wenn es zusätzlich dazu keine ausgleichende Aktivierung für wichtige Muskelgruppen wie den Rücken oder das Gesäß kommt, kann es zu weiteren Haltungsproblemen und Verspannungen kommen.

Beim Dauersitzen verlangsamt sich der Blutfluss im Körper und die Blutgefäße werden komprimiert, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.

Nicht zuletzt verbrennt der Körper in seinem passiven Sitz-Zustand weniger Kalorien, was den Stoffwechsel verlangsamen und zu einer Gewichtszunahme bis hin zu Stoffwechselstörungen führen kann.