Diskussionen über Social-Media-Trend "Hot Chips": Sind sie gesundheitsschädlich?

Gießen - Sie werden derzeit heiß diskutiert und sorgten mancherorts bereits für Großeinsätze an Schulen. Nun werden die sogenannten "Hot Chips" einer detaillierten Untersuchung unterzogen.

Das hessische Landeslabor überprüft aktuell, ob die sogenannten "Hot Chips" gesundheitsgefährdend sind oder lediglich extrem scharf. (Symbolbild) © 123RF/lenyvavsha

Scharfe Chipssorten unterschiedlicher Marken kennt man bereits, aber worum handelt es sich überhaupt bei den brandheißen "Hot Chips", die derzeit in aller Munde sind?



Ganz einfach: ein klassischer Tortilla-Chip, dreieckig geformt, bestehend aus Mais. Der einzige Unterschied zu normalen Nachos ist die scharfe Würzmischung, die die "Hot Chips" erst zu dem machen, was sie sein sollen - nämlich extrem scharf. Dafür sorgt letztlich die schärfste Chili-Sorte der Welt namens Carolina Reaper!

Erst vor zwei Wochen genügte ein einziger "Hot Chip", um bei gleich drei Grundschülern der Selzerbachschule in Klein-Karben (Wetteraukreis) solch ein starkes Brennen der Schleimhäute auszulösen, dass sie nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnten. Im nordrhein-westfälischen Euskirchen musste ein Schüler nach dem Verzehr des superscharfen Tortilla-Chips sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Da stellt sich die Frage nach den gesundheitlichen Auswirkungen der außergewöhnlichen Knabberei natürlich nicht von ungefähr. Ob die "Hot Chips" möglicherweise sogar gesundheitsschädlich sind, möchte das Hessische Landeslabor in Gießen nun genauer unter die Lupe nehmen, wie eine Sprecherin des hessischen Umweltministeriums jetzt dem Hessischen Rundfunk mitteilte. In den kommenden Tagen sei demnach mit den Ergebnissen der Analyse zu rechnen.