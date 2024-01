Dr. Lekutat gibt Abnehm-Tipps: "Kalorienzählen gehört in die 80er, 90er!"

Dr. Carsten Lekutat (53) ist der Meinung, dass man zur Gewichtsabnahme seinen Körper stärken und nicht auf Kalorienzählen setzen sollte. (Archivbild) © Ralf Seegers

Seinen Auftritt in der Talkshow nutzte der auch aus dem TV bekannte Arzt unter anderem zur Vorstellung seines neuen Buches "Einfach abnehmen - Mit gesunden Bio-Hacks zum Wohlfühlgewicht".

Darin stellt der Allgemein- und Sportmediziner eine für viele Menschen vermutlich steil anmutende These auf: Seiner Ansicht nach kann man sich innerhalb von vier Wochen alle Tools aneignen, um danach innerhalb kurzer Zeit sein Wunschgewicht zu erreichen.

Dabei positioniert sich Lekutat aber eindeutig gegen die seit Jahrzehnten verbreitete "Calorie in, Calorie out"-Methode (kurz: CICO). Hier wird darauf geachtet, für Gewichtsverlust mehr Kalorien zu verbrennen als man am Tag aufgenommen hat.

Seine Meinung dazu: "CICO ist out, macht man nicht mehr. (...) Dieses Kalorienzählen gehört in die 80er, 90er!" Stattdessen sollte es bei der Reise zum Wohlfühlgewicht viel mehr um die Beseitigung von Entzündungen im Fettgewebe gehen, so der Mediziner.