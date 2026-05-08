Durchbruch bei aggressivster Krebsart: Neues Medikament verlängert Leben deutlich

München - Hoffnung für an Bauchspeicheldrüsenkrebs Erkrankte! Forscher haben ein neues Medikament entwickelt, welches das Wachstum der Tumore einschränkt und die Lebensdauer der Patienten deutlich verlängert.

Jährlich erkranken 20.000 Menschen in Deutschland an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine Studie macht Betroffenen nun Hoffnung. © 123rf/ eraxion

Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als eine der aggressivsten Krebsarten, die kaum behandelbar ist. Doch eine Studie, die nun in dem "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, gibt den 20.000 Menschen, die jährlich in Deutschland daran erkranken, Hoffnung.

Zum Hintergrund der Krebsart erklärt Experte Dr. Benedikt Westphalen gegenüber "Bild", dass mehr als 90 Prozent der Tumoren über die sogenannte RAS-Mutation verfügen. Diese Mutation beschleunigt das Wachstum und die Ausbreitung der Krebszellen, noch dazu könnten sie Therapien besser widerstehen.

"Jahrzehntelang galten RAS-Mutationen als nicht angreifbar, weil Medikamente am veränderten Protein nicht anhaften und es daher nicht in seiner Funktion blockieren konnten", so der Experte.

Doch die Studie zeige, dass die neu entwickelte Pille mit dem Wirkstoff Daraxonrasib dies nun ändern könnte.

Westphalen erklärt weiter: "Der Wirkstoff greift genau dieses veränderte Protein an. Er setzt sich dabei wie Huckepack auf ein anderes Eiweiß und schafft es so, das mutierte RAS-Protein in seiner Funktion einzuschränken" - und das mehr als erfolgreich!