Beginn des Ramadan: Leipziger Ernährungsexpertin gibt Tipps zum Fasten

Leipzig - Am heutigen Sonntag beginnt der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. 30 Tage lang verzichten Gläubige von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung auf Essen, Trinken und Rauchen. Doch es ist längst nicht das einzige Fastenkonzept, mit dem Menschen heutzutage ihrem Körper etwas Gutes tun wollen. Franziska Meyer, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin am Helios Park-Klinikum Leipzig , gibt Tipps, damit das Fasten tatsächlich guttut.

Eine Entschlackung von nicht genau definierten Giftstoffen, wie es in der Alternativmedizin angenommen wird, fände jedoch nicht statt.

Inzwischen gibt es zahlreiche Fastenkonzepte. Wer seinem Körper etwas Gutes tun will, muss dabei jedoch einiges beachten. © vaaseenaa/123RF

"Ob und in welcher Form sich Fasten für einen Menschen eignet, hängt sehr von der individuellen körperlichen Kondition ab", so Meyer. Während der vorübergehende Verzicht auf feste Nahrung für gesunde Menschen in der Regel kein Problem darstellt, könne er für kranke und alte Menschen, Kinder vor der Pubertät sowie für schwangere und stillende Frauen kritisch sein.

"Wer sich für das klassische Fasten entscheidet und über mehrere Tage bis zu vier Wochen nur noch kalorienfreie Getränke oder Gemüsebrühe zu sich nimmt, sollte wissen: Der totale Nahrungsverzicht löst im Körper eine Stressreaktion aus, die den Energieverbrauch drosselt. Neben Fettdepots wird dann leider auch viel Muskelmasse abgebaut, nach 14 Tagen bis zu zwei Kilogramm", betont die Ernährungswissenschaftlerin.

Weil sich während des Fastens vermehrt Harnsäure bildet, würden Gichtbeschwerden und die Bildung von Nierensteinen gefördert. "Die Gefahr für Muskelkrämpfe, lebensbedrohliche Herzrhythmus- und Kreislaufstörungen mit Schwindelanfällen steigt bei längerem Fasten." Chronisch Kranke und Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten deshalb vor dem Fasten einen Arzt konsultieren. "Wichtig ist, während des Fastens auf die Warnsignale des eigenen Körpers zu achten."

Darüber hinaus gibt es eine weitere schlechte Nachricht: Der Jo-Jo-Effekt ist real. Er könne vor allem dann auftreten, wenn sich mit dem Fasten nicht auch die eigenen Ernährungsgewohnheiten verbessern. "Deshalb ist es ganz wichtig, nach dem Fasten nur langsam die Energiezufuhr wieder zu steigern."