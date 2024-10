"Das kann ganz schön schiefgehen": Darum warnt Experte vor Pilzbestimmungs-Apps

Gerolstein/Mainz - Über Apps per Foto Pilze bestimmen lassen: Davon rät der Eifeler Pilzsachverständige Thomas Regnery ab.

In der Eifel zum Beispiel gebe es 6000 bis 7000 verschiedene Arten von Pilzen. "Da sind anhand ihrer optischen Merkmale vielleicht mal 1000 wirklich bestimmbar", sagte Regnery bei einem Gang durch einen Wald bei Gerolstein.

In drei Fällen erfolgte inzwischen eine Lebertransplantation .

Vier Patienten, darunter drei Kinder, waren nach dem Verzehr von giftigen Knollenblätterpilzen mit akutem Leberversagen in das Uniklinikum Essen eingeliefert worden.

Und Fehler bei der Bestimmung von Pilzen - egal ob mit App oder ohne - können lebensgefährlich sein. Das hat sich in der vergangenen Woche gezeigt.

Der Gelbe Knollenblätterpilz ist weit weniger giftig als sein grüner Verwandter - und auch nur beim rohen Verzehr. © Harald Tittel/dpa

Rund 300 Anfragen wegen möglicher Pilzvergiftungen hat es dieses Jahr bereits beim Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen sowie für das Saarland gegeben.

"Im Moment geht es steil nach oben", sagte der Leiter des Zentrums an der Universitätsmedizin in Mainz, Andreas Stürer. Das liege vor allem daran, dass witterungsbedingt die Pilzsaison noch voll in Gange sei.

Rund 70 Prozent der Anrufer seien "medizinische Laien", der andere Teil Ärzte und medizinisches Personal. Die Bandbreite der Fälle reiche vom akuten Leberversagen bis zu Personen, die noch gar nichts spürten.

Bei einem Drittel der Anrufer sei der Pilz, um den es gehe, unbekannt. "Wir machen praktisch eine Ersteinschätzung der Situation", sagte Stürer.

Teils müsse schnell gehandelt werden. Bei der Bestimmung von unbekannten Pilzen würden Pilzsachverständige dazu geholt.