Tödliche Falle der Natur: Das ist der giftigste Pilz der Welt!

Wenn die Pilzsaison losgeht und fleißige Pilzsammler sich in Wäldern tummeln, besteht nicht selten Verwechselungsgefahr zwischen Speisepilz und Giftpilz. Oft kommt dann die Frage auf, welcher der giftigste Pilz der Welt ist. TAG24 liefert die Antwort.

4412 stationäre Behandlungen und 22 Todesfälle hatten Kliniken in den Jahren 2000 bis 2018 durch den Verzehr giftiger Pilze zu verzeichnen. (Quelle: aerzteblatt.de )

Da es dann schon zu spät ist, den Magen noch auszupumpen, können die Toxine im Körper wüten und im schlimmsten Fall zu Leberversagen und dem Tod führen. Die Gefahr des Grünen Knollenblätterpilz ist also nicht zu unterschätzen.

Wird die Vergiftung nicht behandelt, endet das für Betroffene durch multiples Organversagen in 50 bis 90 Prozent der Fälle tödlich.

Wird eine Vergiftung zu spät erkannt, sodass Gift die Leber schon weitgehend angegriffen hat, hilft in den meisten Fällen nur noch eine Lebertransplantation.

In der Regel wird das Gegengift, auch Antidot genannt, Silibilin verabreicht. Dieses wird aus der Mariendistel gewonnen und kann die Aufnahme der Toxine in die Leberzellen hemmen. Darüber hinaus wird meist hoch dosierte, medizinische Kohle verabreicht. Sie soll das Gift binden.

Wie viel Knollenblätterpilz ist tödlich?

Bereits der Verzehr von einem Grünen Knollenblätterpilz mit einem Gewicht von etwa 50 Gramm kann für den Menschen tödlich sein.

Warum sind manche Pilze giftig?

In erster Linie haben Pilze Giftstoffe entwickelt, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Sie verteidigen sich damit außerdem gegen andere Pilze und Bakterien.



Zudem können Pilze während ihres Wachstums Giftstoffe in sich tragen, die mit der Zeit abgebaut werden. Sie können chemische Stoffe beinhalten, die in der Natur zunächst nicht giftig sind, es dann aber im Verdauungssystem werden.

Wie lassen sich essbare und giftige Pilze unterscheiden?

Nur wenn man einen essbaren Pilz zweifelsfrei von einem giftigen Pilz unterscheiden kann, darf man ihn auch verzehren. Anfänger im Pilzesammeln sollten abgesehen von Pilzbüchern auch Pilzberatungsstellen oder Pilzvereine aufsuchen, die weiterhelfen können.



Jeder Pilz besitzt unterschiedliche Erkennungsmerkmale. Wegen der Vielzahl an Pilzarten sollte man sich vorerst auf wenige Pilze beschränken, die man eindeutig identifizieren kann.