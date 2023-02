Fleischlos durch die Uni: Elite-Studenten wollen grüne Speiseplan-Revolution!

Cambridge - Schnitzel soll es in der Mensa nicht mehr geben. Studenten der britischen Elite-Universität Cambridge befürworten einer aktuellen Umfrage zufolge einen radikalen veganen Speiseplan an ihrer Uni. Bereits vor einigen Jahren schrieb die Uni Schlagzeilen wegen ihres Speiseplans.

Eines der erklärten Hauptziele von "Animal Rebellion" besteht darin, die Regierungen zum Handeln in Richtung eines pflanzenbasierten Ernährungssystems zu zwingen.

Dieser Befragung ging eine wochenlange Debatte um einen veganeren Speiseplan an der Uni zuvor. Hierbei erhielten die Studenten tatkräftige Unterstützung von der Tierrechtsorganisation "Animal Rebellion".

Wie der " Guardian " berichtet, sprach sich in einer neuerlich durchgeführten Umfrage unter Studenten der renommierten Cambridge-Universität ein Großteil (72 Prozent) klar für einen veganen Speiseplan an ihrer Universität aus. Alle tierischen Produkte sollen aus der Mensa verbannt werden.

Der Hype um vegane Ernährung schlägt hohe Wellen. Besonders unter jungen Menschen wie Studenten scheint er in hohem Maße um sich zu greifen.

Gibt es bald an Unis einen fleischlosen Speiseplan? Immer mehr Universitäten bieten ihren Studenten eine vegane Alternative an. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Trotz aller Euphorie und Überzeugungsarbeit der Cambridge-Studenten ist das Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern. Wann genau die vegane Speiseplan-Revolution auf den Tisch kommt, ist vorerst unklar.

Eine Sprecherin der Uni zeigte sich laut "Guardian" jedoch gesprächsbereit und fand lobende Worte für die nachhaltige Lebensmittelpolitik der Studenten.

Dass Cambridge für Anliegen dieser Art ein besonders geschultes Auge zu haben scheint, beweist ein Blick in die jüngere Vergangenheit.

Bereits im Jahr 2016 hat sich die Elite-Uni zu einem Verbot für Rinder- und Lammfleisch durchgerungen. Wohin die kulinarische Reise gehen soll, ist ein offenes Geheimnis, denn die Aktionen zielen darauf ab, pflanzliche Optionen aktiv zu fördern, nicht nachhaltigen Fisch von der Speisekarte zu streichen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren.

In naher Zukunft wird sich also entscheiden, ob auch die letzten Bestandteile von Fleisch und Fisch aus der Mensa in Cambridge verbannt werden. Als sicher gilt nur: Der Speiseplan der englischen Vorzeige-Uni wird immer grüner.