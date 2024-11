Hype um Dubai-Schokolade: Doch der Preis im Laden ist ein echter Wucher

Die Dubai-Schokolade ist der wohl kulinarischste Trend des Jahres. © Sascha Thelen/dpa/dpa-tmn

Stolze 14,99 Euro soll die Tafel kosten! Ein ordentlicher Preis. Doch was steckt dahinter?

In den sozialen Netzwerken schlägt die Dubai-Schokolade hohe Wellen. Gefüllt ist die Süßigkeit mit Pistaziencreme und Teigfäden. Diese Kadayif-Fäden werden auch als Engelshaar bezeichnet. Das erklärt wahrscheinlich auch den Preis.

Das Schweizer Unternehmen reagierte nun auf die enorme Nachfrage. "Die Tafeln sind aufgrund der besonderen Rezeptur handgefertigt sowie handverpackt und handnummeriert", heißt es.

Kein Wunder also, dass es deutschlandweit nur 1000 Stück geben wird, und die auch nur in ausgewählten Standorten (Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Aachen, Stuttgart, Köln) an einem Tag. Sollten danach noch Tafeln übrig sein, was wohl ausgeschlossen sein wird, wären diese online erhältlich.

Die Fans flippen jetzt schon aus, weshalb Lindt prüft, "wie wir den Wunsch nach einer höheren Menge erfüllen können".

Wem 15 Euro zu viel des Guten sind, kann die Schokolade auch zu Hause selbst herstellen. Eine Vielzahl an Tutorials dazu ist online verfügbar – Im TAG24 Rezept für Dubai Schokolade, erfährst Du, wie Du Schritt für Schritt Deine eigene Schokolade zauberst.