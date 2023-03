Lehrer kritisieren Essverhalten von Schülerin: Was ihr Vater daraufhin tut, ist genial

Diese lustige Notiz legte Papa Ross in die Brotbüchse seiner Tochter und hofft, dass die Lehrer diese auch zur Kenntnis nehmen. © Screenshot/TikTok/teddyevascents

In einem Video auf TikTok erzählte der Waliser, dass das Schulpersonal negativ auf den Inhalt der von Ross und seiner Frau zusammengestellten Lunchbox für die gemeinsame Tochter Isabelle reagierte.

Angeblich seien dort zu viel Süßigkeiten drinnen, welche das Mädchen immer vor den gesunden Sachen essen würde.

Dabei soll Isabelle es laut den Lehrern genau umgekehrt machen: Erst wird das Brot sowie Obst und Gemüse gegessen, dann der Nachtisch. Da Isabelle durch diesen Rat offensichtlich verunsichert wurde, erzählte sie es direkt ihrem Vater.

Und der raste vor Wut: "Warum stecken Lehrer ihre Nase in die Angelegenheiten meiner Tochter?", fragt sich Ross in dem TikTok-Video, welches bereits mehr als 882.000 Mal angesehen wurde. Weil dieser seinem Ärger irgendwie Luft machen wollte, hatte er direkt eine Idee.

Der Waliser verfasste eine Notiz, die er in die Brotbüchse seiner Tochter steckte. Darauf stand geschrieben: "Willkommen in Isabelles Lunchbox. Wir sind uns des Inhalts dieser Box bewusst und freuen uns, dass Isabelle essen kann, was sie will."