Tolle Tipps und Rezepte für den perfekten Spargel-Genuss!

Weil Spargel nur 20 Kalorien auf 100 Gramm hat, können die übrigen Beigaben gerne auch mal üppiger sein. © imago/Westend61

Überbackener Spargel mit Käse



Für 2 Portionen benötigt man: 1 kg Bleichspargel, 250 g geriebener Käse (Gouda, Emmentaler oder Gruyère Käse), Salz, Zucker und Zitronensaft. Optional Kräuterbutter, Schinkenwürfel oder Räuchertofu-Stückchen zufügen.

Zubereitung: Spargel schälen, in leicht gesalzenem Wasser mit einer Prise Zucker und einem Schuss Zitronensaft bissfest garen. In der Zwischenzeit Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Gekochten Spargel mit etwas Sud in eine Auflaufform geben. Optionale Zutaten dazu. Obenauf den Käse streuen. Alles backen, bis die Käsekruste leicht gebräunt ist.

Karamellisierter Spargel mit Eis und Erdbeeren

Für 2 Desserts benötigt man: 250 g weißer Spargel, 150 g Erdbeeren, 2-3 EL Zucker, 25 g Butter oder neutrales Pflanzenöl, Spritzer von Zitronen- oder Orangensaft, Vanilleeis.

Zubereitung: Spargel schälen, in mundgerechte Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser mit einer Prise Zucker bissfest garen. Erdbeeren putzen, vierteln. Butter in Pfanne zerlassen, gegarte Spargelstücke darin anbraten. Den Zucker hinzugeben und bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen. Die karamellisierten Spargelstücke mit Zitronen- oder Orangensaft ablöschen. Alles etwas abkühlen lassen.

Den noch lauwarmen Spargel mit den Erdbeeren auf zwei Kugeln Eis servieren.