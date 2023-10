Vierfach-Großmutter ist fast 80 und hat den perfekten Bikini-Body: Das ist ihr Geheimnis!

Carolyn Hartz (76) hält sich fit, in dem sie auf Zucker verzichtet. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/sweetlifeaus (2)

Wie das australische Newsportal news.com.au berichtete lebt Hartz bereits seit ihren Vierzigern sehr gesund. Doch das war nicht immer so: In jungen Jahren aß die Großmutter aus Perth in Westaustralien regelmäßig süße Leckereien wie Käsekuchen oder Schokoladenkekse.

Es hätte durchaus so weiter gehen können, wenn nicht ein Arzt Hypoglykämie - also eine Unterzuckerung - bei Hartz festgestellt hätte. Das machte der dreifachen Mutter Angst und sie beschloss Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Gesundheit zu schützen.

"Sie wollten, dass ich Medikamente nehme, aber ich vermutete, dass es Zucker war, also habe ich meine Ernährung komplett umgestellt", sagte der 76-Jährige gegenüber news.com.au.

Und sie sollte recht behalten: Bis auf ein oder zwei Stück Obst verzichtete Hartz ein Jahr lang komplett auf Zucker und ihr Zustand stabilisierte sich.