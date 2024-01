Von wegen nur Maultaschen und Fleisch! Im Ländle kommt viel vegane Kost auf den Teller

Stuttgart - Wer sich rein pflanzlich ernährt, ist in der heutigen Zeit gewiss kein kulinarischer Außenseiter mehr. Der Trend hin zum Veganismus boomt. Jetzt wurden die Top 15 der veganen Hotspots in Deutschland gekürt.

Fleischlos durch den Alltag: Ein veganes Cordon bleu steht dem Original geschmacklich in fast nichts nach. © Bernd Weißbrod/dpa

Wenn es auf dem Herd brutzelt und ein leckerer Duft aus der Küche ins Wohnzimmer weht, ist es wieder Essenszeit.

Was jedoch auf dem Teller landet, darüber scheiden sich in vielen Familien die Geister.

Wer sich voller Überzeugung für den veganen Lebensweg entschieden hat, muss auf (fast) nichts mehr verzichten und darf sich in den meisten Fällen über eine gesunde Fleischlos-Alternative freuen.

Auch in Baden-Württemberg steht das vegane Modell bei unzähligen Feinschmeckern hoch im Kurs. Kein Wunder also, dass es die Landeshauptstadt am Neckar in einem aktuellen Ranking unter die Top 15 der veganen Hotspots in Deutschland geschafft hat.