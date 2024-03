Wie esse ich weniger Zucker? Einen Trick kennen die wenigsten

Rund 100 Gramm Zucker konsumiert der Deutsche im Schnitt täglich - mehr als doppelt so viel als ratsam ist. (Symbolfoto) © 123RF/tibor13

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. In Deutschland liegt der durchschnittliche Konsum jedoch deutlich darüber: Fast 100 Gramm Zucker landen im Durchschnitt täglich auf unseren Tellern.

Zucker ist nicht nur in Süßigkeiten, Kuchen und Softdrinks enthalten. Er versteckt sich auch in vielen Fertigprodukten, Saucen, sogar Brot und Wurstwaren. Oftmals wird er unter verschiedenen Namen wie Dextrose, Fructose, Maltodextrin oder Saccharose deklariert.

Ein hoher Zuckerkonsum kann zu Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Aber auch die Darmflora und die Verdauung können leiden. Heißhungerattacken und Müdigkeit sind weitere mögliche Folgen.

Unsere sieben Tricks für eine zuckerarme Ernährung:

1. Zutatenliste lesen: Achtet beim Einkaufen auf die Zutatenliste und sucht nach verstecktem Zucker. Alle Wörter, die auf "-ose" oder "-sirup" enden, deuten auf Zucker hin.

2. Fertigprodukte meiden: Kocht stattdessen selbst mit frischen Zutaten. So habt Ihr die Kontrolle über die Menge an Zucker in Eurem Essen.