Expertin klärt auf: So kann man selbst tropischen Nächten trotzen!

Schlaft Ihr bei dieser Hitze auch so schlecht? Eine Schlafforscherin gibt Tipps und klärt Schlafmythen auf, um auch in heißen Nächten gut schlafen zu können.

Von Uwe Blümel

Dresden - Schwitzen, sich hin und her wälzen oder mitten in der Nacht aufwachen und nicht wieder einschlafen können: Schlaft Ihr bei dieser Hitze auch so schlecht? Schlafexperten empfehlen eigentlich sieben bis neun Stunden pro Nacht, um tagsüber einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch wenn die Nächte zu warm sind, findet man kaum Schlaf. Eine Schlafforscherin gibt Tipps und klärt Schlafmythen auf, um auch in tropischen Nächten gut einschlafen und fest durchschlafen zu können.

Ist auch vom Podcast "Über Schlafen" von Deutschlandfunk Nova bekannt: Schlafforscherin Dr. Christine Blume (38) von der Universität Basel. © Christian Flierl/Universität Basel Im Schlaf trainiert das Immunsystem und bereitet sich auf den nächsten Tag vor. Gedächtnisspuren werden gefestigt und wir finden Kraft für den nächsten Tag. Doch warum nur können wir bei dieser Hitze nachts keine Ruhe finden? In den Abendstunden und in der Nacht, wenn wir einschlafen wollen, sinkt üblicherweise unsere Körperkerntemperatur. Dafür geben wir Wärme an die Umgebung ab. "Deshalb sollte die optimale Temperatur im Schlafzimmer auch bei 16 bis 18 Grad liegen", empfiehlt die renommierte Schlaf-Expertin Dr. Christine Blume (38) von der Universität Basel. Doch wenn das Schlafzimmer aufgeheizt ist, funktioniert das nicht mehr so gut. Die Folge: Man benötigt mehr Zeit zum Einschlafen und wacht auch in der Nacht häufiger auf. Gesundheit Arzt zeigt "verrücktesten Scan": Was wimmelt hier im Körper dieses Patienten? Besonders in den sogenannten tropischen Nächten, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, wird das Bett zur Dauerwälzzone.

Wie ist es mit dem guten, alten Schäfchenzählen?

Besser schlafen, statt sich nächtelang nur schwitzend herumzuwälzen: Unsere Aufmerksamkeit ist tagsüber gestört, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen haben. © imago/Westend61 Die Sommerschlafdelle ist nicht nur lästig, sondern beeinträchtigt uns auch am Tag. Man ist morgens nicht nur unausgeschlafen, sondern tagsüber auch weniger leistungs- und reaktionsfähig. Dr. Blume sagt: "Eine Studie hat herausgefunden, wer vierundzwanzig Stunden nicht geschlafen hat, hat so eine lange Reaktionszeit wie bei einem Promille Alkohol im Blut." Trotzdem rät sie von der Einnahme von Schlafmitteln wie den viel beworbenen Melatonin-Hormonpräparaten, um besser einschlafen zu können, ab. Könnte man vor tropischen Nächten nicht einfach vor- oder später nachschlafen? "Schlaf speichern oder 'vorschlafen' kann man leider nicht", sagt die Forscherin. Gesundheit Ärzte tun Atemnot nur als Angst ab: Später erhält Madi Horror-Diagnose Und hilft wenigstens das legendäre Schäfchen zählen? "Lieber nicht", rät Blume. "Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Schäfchenzählen nicht so gut funktioniert." Doch die Expertin weiß auch, was wirklich hilft.

Acht Tipps der Expertin für einen besseren Schlummer

Was bringt unseren Schlaf wirklich in Schwung? Sport - ja! © 123RF/rangizzz 1. Temperatur im Schlafzimmer senken Lüftet abends, wenn es kühler wird. Tagsüber schützen Jalousien oder Rollläden vor Hitzeeinstrahlung der Sonne. Nachts sollte der Raum möglichst dunkel und ruhig sein. 2. Spezielle Sommermatratze verwenden Matratzen mit einer kühlenden Gelauflage sind hilfreich, weil sie effektiv die Körperkerntemperatur senken können. "Studien haben gezeigt, dass sie den Schlaf stabilisieren können und auch den Tiefschlaf fördern", sagt Dr. Blume. Wer kein Geld für eine neue Matratze ausgeben will, kann den Körper beim Abkühlen auch mit einer lauwarmen Dusche oder einem Fußbad am Abend unterstützen. 3. Bettdecke und Bettwäsche anpassen Wechselt auf eine luftige Sommerdecke oder schlaft nur unter einem Leintuch. 4. Nicht nackt schlafen "Dann schwitzt man nur in die Bettwäsche hinein", weiß Dr. Blume. "Die ideale Schlafbekleidung sollte die Feuchtigkeit von der Haut abtransportieren, damit diese trocken bleibt." Zudem sollte die Nachtwäsche schnell trocknen. Dafür ist klassische Baumwolle nicht so gut geeignet. Besser sind Stoffe aus Merinowolle oder Lyocell, einer speziellen Cellulose-Regeneratfaser.

Was bringt unseren Schlaf wirklich in Schwung? Alkohol oder kalt duschen - nein! © Bildmontage: 123RF/gorgev, 123RF/hootie2710 5. Festen Schlafrhythmus finden Geht möglichst immer zu ähnlichen Zeiten ins Bett. So kann unser Körper sich auf diesen Rhythmus einstellen und die innere Uhr sorgt für eine Ausschüttung des Hormons Melatonin zur gewünschten Schlafzeit, was das Einschlafen erleichtert. 6. Mittagsschlaf vermeiden Menschen, die Schlafprobleme haben, sollten auf ein Mittagsschläfchen verzichten. Insbesondere, wenn das Nickerchen länger als 30 Minuten dauert und später am Nachmittag stattfindet, kann es den Schlaf in der darauffolgenden Nacht beeinträchtigen. Ab und zu, zum Beispiel wenn hohe Temperaturen in der Nacht den Schlaf stören, können eine Siesta oder ein Power-Nap von 15 bis 20 Minuten am frühen Nachmittag jedoch hilfreich sein. 7. Nachts nicht auf den Wecker gucken Dr. Blume: "Das führt nur zu Stress und erschwert so das (Wieder-)Einschlafen. Der Wecker klingelt sowieso am Morgen, die Uhrzeit in der Nacht ist eigentlich vollkommen irrelevant." 8. Bleibt entspannt Nächte, in denen man auch mal schlecht schläft, sind normal. Wenn Ihr schlecht geschlafen habt, seid nachsichtig mit Euch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Ihr in der darauffolgenden Nacht umso besser schlaft.

Einschlaf-Mythen - richtig oder falsch?