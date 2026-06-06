Durchbruch in der Forschung? Neuer "KI-Impfstoff" soll vor allen Viren schützen
Großbritannien - Ein britisches Forscherteam der Universität Cambridge hat einen neuartigen "KI-Impfstoff" entwickelt, der vor allen Viren schützen soll.
Wie Daily Mail berichtet, sind die Wissenschaftler davon überzeugt, dass die von ihnen entwickelte "Universalimpfstoff"-Technologie Impfstoffe ermöglichen könnte, die mit nur einer Spritze einen breiten Schutz gegen Tausende von Krankheiten mit Pandemie-Potenzial bieten - darunter etwa Coronaviren oder Ebola.
Erstmals in der Geschichte sei es dem Forschungsteam Berichten zufolge gelungen, mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ein sogenanntes "Super-Antigen" zu entwickeln, das einen langfristigen Schutz gegen eine große Bandbreite von Viren bieten soll - selbst dann, wenn sich diese verändern.
Der zentrale Unterschied zu bisherigen Impfstoffen soll darin liegen, dass aktuelle Impfstoffe gegen Grippe oder Covid-19 auf spezifische Antigene einzelner Virusvarianten oder -stämme zugeschnitten sind, während sich Viren kontinuierlich verändern und anpassen.
Daher ist der Schutz herkömmlicher Impfstoffe oft zeitlich begrenzt, weshalb diese regelmäßig angepasst und erneut verabreicht werden müssen.
Neuer Impfstoff soll sicher und gut verträglich sein
Das neue Impfpräparat hingegen soll es ermöglichen, bereits im Voraus Schutz vor möglichen Virusmutationen aufzubauen und damit potenziell pandemische Erreger zu stoppen, bevor sie sich überhaupt ausbreiten können.
"Unsere Impfstoffe werden auch dann weiterhin Schutz gegen Viren bieten, wenn diese zu neuen Stämmen mutieren", erklärte der leitende Forscher Professor Jonathan Heeney vom Labor für virale Zoonosen am Fachbereich Veterinärmedizin der Universität Cambridge.
Erste Ergebnisse klinischer Studien am Menschen sollen bereits vielversprechend sein. Demnach sei der Impfstoff sicher, gut verträglich und verursache nur geringe Nebenwirkungen.
Bevor die Technologie breit eingesetzt werden kann, seien jedoch weitere Entwicklungen und Optimierungen des universellen Impfstoffansatzes erforderlich.
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