Durchbruch in der Forschung? Neuer "KI-Impfstoff" soll vor allen Viren schützen

Großbritannien - Ein britisches Forscherteam der Universität Cambridge hat einen neuartigen "KI-Impfstoff" entwickelt, der vor allen Viren schützen soll.

Der neue Impfstoff soll vor allen Viren schützen. (Symbolbild) © 123RF/mikkiorso

Wie Daily Mail berichtet, sind die Wissenschaftler davon überzeugt, dass die von ihnen entwickelte "Universalimpfstoff"-Technologie Impfstoffe ermöglichen könnte, die mit nur einer Spritze einen breiten Schutz gegen Tausende von Krankheiten mit Pandemie-Potenzial bieten - darunter etwa Coronaviren oder Ebola.

Erstmals in der Geschichte sei es dem Forschungsteam Berichten zufolge gelungen, mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ein sogenanntes "Super-Antigen" zu entwickeln, das einen langfristigen Schutz gegen eine große Bandbreite von Viren bieten soll - selbst dann, wenn sich diese verändern.

Der zentrale Unterschied zu bisherigen Impfstoffen soll darin liegen, dass aktuelle Impfstoffe gegen Grippe oder Covid-19 auf spezifische Antigene einzelner Virusvarianten oder -stämme zugeschnitten sind, während sich Viren kontinuierlich verändern und anpassen.

Daher ist der Schutz herkömmlicher Impfstoffe oft zeitlich begrenzt, weshalb diese regelmäßig angepasst und erneut verabreicht werden müssen.