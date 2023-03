Frau hat "Baby aus Stein" im Bauch, bringt es aber nicht übers Herz, den Fötus entfernen zu lassen

In den USA ist eine Frau an schwerer Unterernährung gestorben, weil sie fast neun Jahre lang ein "Steinbaby" in ihrem Körper getragen hat.

Von Simone Bischof

New York (USA) - In den USA ist eine Frau an schwerer Unterernährung gestorben, weil sie fast neun Jahre lang einen ungeborenen Fötus in ihrem Körper getragen hat.

Offenbar hatte sich der Fötus im Bauchraum der Frau entwickelt und versteinerte dort, nachdem er gestorben war. © bmc womenshealth Die ursprünglich aus dem Kongo stammende Frau habe mehrere Ärzte in New York aufgesucht und über Magenkrämpfe, Verdauungsstörungen und ein gurgelndes Geräusch nach dem Essen geklagt, heißt es in einem medizinischen Bericht, der in der Zeitschrift BMC Women's Health veröffentlicht wurde. CT-Scans, die während der Untersuchungen der mittlerweile 50-Jährigen gemacht wurden, zeigten, dass die Patientin einen verkalkten Fötus - ein sogenanntes "Steinbaby" - in ihrem Bauchraum hatte, der auch die Darmtätigkeit beeinträchtigte. Zurückzuführen sei das "Steinbaby" auf eine Fehlgeburt neun Jahre zuvor. Röntgenaufnahmen zeigten die Überreste des ungeborenen Babys. Gesundheit Risiko für die Gesundheit: So schmerzhaft ist chronische Einsamkeit Die Frau habe nach der schaurigen Diagnose eine Behandlung abgelehnt - unter anderem mit der Begründung, dass sie glaube, ihr Gesundheitszustand hänge mit einem "Fluch" zusammen, den jemand in Afrika auf sie gelegt habe. Von dort war sie zuvor geflüchtet. Sie fügte hinzu: "Ich werde Sie wissen lassen, wenn ich bereit bin. Ich habe keine Angst vor dem Tod."

Sie starb nur 14 Monate nach ihrer Ankunft in den USA.



Kalziumablagerungen am toten Fötus