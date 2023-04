Frau verspürt Ziehen in der Brust und ignoriert es: Wenig später herrscht bittere Gewissheit

Ein regelmäßiges Abtasten der Brüste kann hilfreich bei der Erkennung von Brustkrebs sein. (Symbolbild) © 123RF/kuprevich

Die Fitness-Fanatikerin war gerade am Höhepunkt ihrer sportlichen und beruflichen Karriere und hatte ihren Traumjob in Sydney gefunden, als sich am 24. Juni 2022 alles änderte. Im Alter von nur 37 Jahren erhielt sie die Diagnose Brustkrebs im vierten Stadium.

Die Erkrankung traf Jen wie ein Schlag, in der Familie gab es keinen einzigen Fall. "Ich erlitt einen Schock und fühlte mich völlig betäubt. Es war, als ob mein Körper in den Überlebensmodus geschaltet hätte", so Jen gegenüber der DailyMail.

Neun Monate lang hatte die Australierin Schmerzen in der linken Brust und in der Achselhöhle verspürt - an Krebs habe sie jedoch nie gedacht. Zeit verstrich, als sie plötzlich einen kleinen Knoten in der linken Brust verspürte. Freunde beruhigten Jen und sagten, es könne sich auch "nur" um eine Zyste handeln.

Doch ein Arztbesuch und die notwendigen Untersuchungen brachten die bittere Gewissheit: "Ich ging allein zu dem Termin und der Arzt sagte mir, dass ich ein invasives Karzinom in der linken Brust habe. Zu diesem Zeitpunkt stand ich einfach nur unter Schock."