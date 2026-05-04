04.05.2026 08:33 Drei Tote, darunter ein Deutscher, auf Kreuzfahrt-Schiff! Gefährliches Virus soll schuld sein

Auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" sind drei Passagiere gestorben! Eine weitere Person befindet sich in Südafrika auf der Intensivstation.

Von Niklas Perband

Johannesburg (Südafrika) - Schock auf hoher See: Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind drei Passagiere gestorben, darunter ein Deutscher! Eine weitere Person befindet sich in Lebensgefahr. Es soll einen Ausbruch einer akuten Atemwegserkrankung gegeben haben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte.

Die MV Hondius lag am Wochenende vor Kap Verde. © - / AFP Sechs Menschen sollen bislang erkrankt sein. Einer der drei Toten wurde laut WHO positiv auf das Hantavirus getestet, bei den fünf anderen handele es sich demnach um Verdachtsfälle. Das eisverstärkte, weltweit erste registrierte Schiff der Polarklasse 6 "MV Hondius" war von Argentinien nach Kap Verde unterwegs, als die Krankheit ausbrach. Polar-Kreuzfahrten-Veranstalter Oceanwide Expeditions hatte am Sonntag zunächst mitgeteilt, dass "eine ernste medizinische Situation" vorliegen würde. Wie die AFP unter Berufung auf das südafrikanische Gesundheitsministerium am Montag berichtete, war zuerst ein 70-jähriger Passagier an Bord verstorben. Zuvor hatte er unter Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Durchfall gelitten, hieß es bei der BBC. Kreuzfahrten Noch mehr Orient-Reisen gestrichen! TUI lenkt neues Schiff in den Norden Auch die 69-jährige Frau des Niederländers erkrankte, wurde in eine Klinik in Südafrika gebracht, wo sie schließlich verstarb. Der Leichnam ihres Mannes soll sich nach wie vor auf der Insel St. Helena im Südatlantik befinden.

"MV Hondius": Alle drei Tote waren Niederländer

Das Polarkreuzfahrtschiff "MV Hondius" ist 107 Meter lang und hat Platz für 170 Passagiere. © IMAGO / Zoonar Bei dem dritten Toten soll es sich nach neuesten Informationen um einen Deutschen handeln. "Am 2. Mai verstarb ein weiterer Passagier an Bord. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Dieser Passagier war deutscher Staatsangehöriger", so die Rederei in einer neuen Pressemitteilung. Zu den "Fällen schwerer akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik" laufen nach WHO-Angaben Untersuchungen und eine koordinierte internationale Reaktion. Neben dem Toten soll laut BBC bereits ein weiterer "MV Hondius"-Passagier positiv auf Hantaviren getestet worden sein - ein 69-Jähriger Brite (69). Er befinde sich mittlerweile auf einer Intensivstation in Johannesburg (Südafrika). Kreuzfahrten AIDA-Kreuzfahrtschiff ist bereit zum Ablegen: Doch dann heißt es plötzlich Planänderung "Die WHO erleichtert die medizinische Evakuierung von zwei symptomatischen Passagieren, führt eine umfassende Risikobewertung durch und unterstützt die Betroffenen an Bord", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (61) auf X. "Schnelles, koordiniertes Handeln ist entscheidend, um Risiken einzudämmen und die öffentliche Gesundheit zu schützen."