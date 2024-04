Hoffnung für Patienten! Akne-Mittel erfolgreich gegen Krebs eingesetzt

Osaka (Japan) - Offenbar ist es Forschern in Japan gelungen, ein Akne-Mittel erfolgreich gegen Krebs einzusetzen - zumindest im Laborversuch.

Weil Krebszellen sich tarnen, funktioniert das bei Krebs so leider nicht.

Zur Erklärung: Werden wir krank, reagiert unser Immunsystem, um die Erreger - Bakterien oder Viren - zu bekämpfen. Welche Stellen im Körper befallen sind, erkennen die sogenannten Thymus-Zellen (kurz T-Helfer-Zellen). Sie greifen die erkrankte Zelle an und töten sie samt Erreger ab.

Das Tückische an Krebszellen ist, dass sie unserer Immunabwehr entkommen. Zwar ist unser Immunsystem nicht grundsätzlich machtlos gegenüber Krebszellen, denn es kann sie durchaus erkennen und vernichten. Doch die Tumorzellen entwickeln Mechanismen, um sich dieser Abwehr zu entziehen, erklärt der Krebsinformationsdienst .

Greift der Krebs die menschlichen Zellen an, ist das Immunsystem kaum in der Lage, dagegen vorzugehen. (Grafik: Archivbild) © 123rf.com/onemilliondreams

Die Wissenschaftler gaben Mäusen, die sie zuvor mit Lungenkrebszellen infiziert hatten, das Medikament Minocyclin. Das antibakteriell und entzündungshemmende Mittel wird normalerweise oral bei Harnwegsinfektionen oder Hautkrankheiten verabreicht.

Den Forschern zufolge sei es mithilfe von Minocyclin gelungen, im Körper Galectin-1 zu blockieren. Dieses Protein wirkt wie eine "Tarnkappe", die die Krebszellen für die T-Helfer-Zellen unsichtbar macht.

Durch die Blockade von Galectin-1 konnten die T-Zellen die vom Krebs befallenen Zellen aufspüren und angreifen.

Die Studie wurde im Fachmagazin Journal for ImmunoTherapy of Cancer veröffentlicht. Das Team weist darauf hin, dass der Effekt bislang ausschließlich an Tieren erforscht ist.

Bis er auch an Menschen angewandt wird, können Jahre vergehen. Doch es ist ein weiterer Schritt im Kampf gegen Krebs.