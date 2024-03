Immer noch zu wenig Kinder gegen HPV geimpft: Piks schützt später vor einigen Krebsarten

Leipzig - Zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs gibt es eine wirkungsvolle Maßnahme: Seit einigen Jahren gibt es Impfungen gegen die Humanen Papillomviren (HPV), den Hauptrisikofaktor für Gebärmutterhalskrebs und weitere Krebsarten . Doch noch immer sind in Deutschland zu wenige Kinder geimpft. Zum Welt-HPV-Tag am Montag mahnen das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft deshalb zur Vorsorge.

Etwa acht von zehn sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben mit HPV. In den meisten Fällen bildet sich die Infektion unbemerkt von selbst wieder zurück. Bei einem von zehn Fällen bleibt sie jedoch bestehen, Monate oder Jahre später kann sich – teils über Vorstufen – daraus Krebs entwickeln.

HPV werden sexuell übertragen und können unter anderem Gebärmutterhalskrebs sowie Krebs im Mund-Rachen-Raum, an weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen und im After verursachen.

Was sind Humane Papillomviren?

In Deutschland sind noch immer zu wenige Kinder gegen HPV geimpft. (Symbolbild) © Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 7700 Menschen an HPV-bedingtem Krebs. Allein etwa 1500 Frauen sterben jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs.



Wem wird eine Impfung empfohlen?

Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission eine HPV-Impfung für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen zwischen neun und 14 Jahren. Wurde dieses Zeitfenster verpasst, können Impfungen bis zum 18. Geburtstag kostenlos nachgeholt werden. Neun- bis 14-Jährige erhalten zwei Impfdosen, bei 15- bis 17-Jährigen ist eine dritte Impfdosis erforderlich. Die HPV-Impfung sollte idealerweise vor den ersten sexuellen Kontakten erfolgen.

Wie hoch ist die Impfquote?

Aktuell sind in Deutschland nur 54 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 27 Prozent der gleichaltrigen Jungen vollständig gegen HPV geimpft. Damit ist Deutschland noch weit von einem flächendeckenden Schutz vor HPV entfernt, der erst bei einer Durchimpfungsrate von mindestens 70 Prozent gegeben ist.

Die Weltgesundheitsorganisation gibt das Ziel vor, Gebärmutterhalskrebs weltweit zu eliminieren. Dazu sollen bis 2030 90 Prozent der 15-jährigen Mädchen gegen HPV vollständig geimpft sein. Krebsexperten befürworten für Deutschland Schulimpfprogramme wie in Norwegen oder Island, um die HPV-Impfquote zu erhöhen.