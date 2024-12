Lieber Vorbeugen als im Frühjahr jammern: So lasst Ihr Winterspeck gar nicht erst an Euch ran

Deutschland - Täglich bringt ein anderer Arbeitskollege Plätzchen, Stollen oder selbstgemachte Pfefferkuchen mit. Allabendlich lädt eine andere Freundin zur Kalorienbombe Glühwein ein. Und über die Festtage reiht sich ein Event der Völlerei an den nächsten. Spätestens im Frühjahr ist der Jammer über die zusätzlichen Pfunde groß. Die vermeidet man, wenn man sich bereits jetzt einige Routinen zurechtlegt.

Spätestens nach Weihnachten sagt man den Pfunden wieder den Kampf an - aber man könnte ja auch vorbeugen.

Man könnte ja meinen, der Winterspeck sei evolutionär bedingt und naturgegeben: Unsere steinzeitlichen Vorfahren mussten sich für die nährstoffarme Zeit halt Pölsterchen anfuttern. Doch dann hätten wir bereits im Spätsommer damit beginnen müssen.

Richtig ist: Der Mangel an Tageslicht ist der Grund, dass wir uns weniger bewegen und anders essen als im Sommer.



Schlaf

Zur gewohnten Aufstehzeit ist es draußen noch dunkel. Der Impuls, sich noch einmal umzudrehen und weiterzuträumen, ist nachvollziehbar - aber falsch! Studien zufolge legen Menschen mit unregelmäßigen Aufstehzeiten mehr Körperfett zu als jene, die täglich zur selben Zeit ihr Daunenkino beenden.

Tatsächlich hat unser Körper im Winter ein erhöhtes Schlafbedürfnis, dem man nachgeben sollte. Also ruhig mal früher in die Federn. Denn bei ungenügender Regeneration wird verstärkt das Hungerhormon Ghrelin ausgeschüttet, was den Appetit anregt.