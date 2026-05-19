Neuer Fall in Bayern: Infektion mit Borna-Virus im Landkreis Regen

Regen - Erneut ist in Bayern eine Infektion mit dem Borna-Virus registriert worden. Im Landkreis Regen ist ein 79 Jahre alter Mensch erkrankt und befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung, wie das Landratsamt online mitteilte.

Überträgt, ohne zu erkranken: Das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) kommt in der Feldspitzmaus vor. (Symbolbild) © 123RF/creativenature

Das Virus wird nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) vorwiegend von der Feldspitzmaus übertragen. Infektionen sind äußerst selten, verlaufen aber in der Regel lebensbedrohlich. Es gibt weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie.

"Da das Virus sich nicht von Mensch zu Mensch verbreitet, besteht keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung", sagte Amtsarzt Jürgen Dachl.

Wo genau sich der erkrankte Mensch angesteckt habe, sei bisher nicht ermittelt worden.

Neben einer Übertragung durch direkten Kontakt zu Feldspitzmäusen, etwa durch Bissverletzungen, sei es denkbar, dass ein Mensch sich über die virushaltigen Ausscheidungen der Feldspitzmaus infiziere, so Dachl.

Bundesweit werden im Durchschnitt pro Jahr weniger als zehn Infektionsfälle gemeldet, ein Großteil davon in Bayern.