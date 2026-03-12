Gefährliches Virus breitet sich aus: Ärzte ohne Mittel!

USA - In den USA breitet sich gerade ein Virus rasant aus, gegen das es weder Medikamente noch einen Impfstoff gibt.

Drei bis sechs Tage nach einer Ansteckung treten oft erkältungsähnliche Symptome auf. (Symbolbild) © 123RF/albertortegaphotos

Wie Daily Mail berichtet, verbreitet sich das humane Metapneumovirus (HMPV) durch Husten oder Kontakt mit kontaminierten Oberflächen. Drei bis sechs Tage nach einer Ansteckung treten oft erkältungsähnliche Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen auf.

In den meisten Fällen verläuft die Erkrankung mild und klingt innerhalb weniger Tage von selbst ab.

Allerdings kann HMPV in manchen Fällen auch zu schweren Infektionen führen - problematisch, denn bislang gibt es weder Impfstoffe noch gezielte Medikamente gegen das Virus, so Ärzte.

Besonders gefährdet sind demnach Kinder, Jugendliche, ältere Menschen ab 65 Jahren sowie Personen mit Vorerkrankungen.