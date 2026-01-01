Resistent gegen Medikamente: Gefährlicher Pilz breitet sich auf der Welt aus

Washington/London - In der Fernsehserie "The Last of Us" verwandeln sich Infizierte nach einer Pilzinfektion in Zombies. Wir Menschen stehen zwar nicht kurz davor, zu Monstern zu werden, doch ein Medikamenten-resistenter Pilz bereitet den Wissenschaftlern wegen seiner Ausbreitung zunehmend Sorgen. Die Rede ist von Candida Auris.

Viele Candida-Auris-Patienten hätten im Krankenhaus, manche von ihnen auf der Intensivstation, behandelt werden müssen. © 123rf/drmicrobe

Neben der Antimykotika-Resistenz zeichnet sich der Erreger auch durch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln aus, heißt es im Deutschen Ärzteblatt.

Dank seiner Zellwandproteine könne ein solcher Pilz auf der menschlichen Haut anhaften und dort überleben, schreiben Forscher in der Fachzeitschrift Microbiology and Molecular Biology Reviews.

Für gesunde Menschen sei der Pilz ungefährlich, eine Infektion könne für ältere Personen oder Neugeborene im schlimmsten Fall aber tödlich verlaufen. Typische Symptome seien Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche und Herzrasen, jedoch auch Müdigkeit oder Hautausschlag.

Übertragen wird die Krankheit durch direkten Kontakt mit einer infizierten Person oder das Berühren einer kontaminierten Oberfläche.