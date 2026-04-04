Dreifach-Mama hat Schmerzen nach Klimmzügen, kurz danach ändert sich ihr Leben drastisch

New Jersey (USA) - Es war eine Challenge, die ihr Leben veränderte: Vergangenen Sommer testete Sarena Banas die Klimmzugstange ihres Bruders. Obwohl die 46-Jährige sich kaum hochziehen konnte, entwickelte sie unverhältnismäßig starke Schmerzen. Als sie wenig später einen geschwollenen Lymphknoten in ihrer rechten Achselhöhle und einen in ihrer Brust ertastete, wurde schnell klar: Das kann nicht normal sein.

Die Klimmzug-Challenge bei ihrem Bruder änderte Sarena Banas' Leben schlagartig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@the.sarena.edit (2)

"Der erste Knoten beunruhigte mich nicht sonderlich [...]. Doch als ich den Knoten in der Brust entdeckte, rutschte mir das Herz in die Hose", schildert die Doktorin der Physiotherapie die Anfänge ihres Leidenswegs gegenüber Newsweek.

Banas zögerte nicht lang und kontaktierte ihre Frauenärztin. Einige Tage später ergaben alle Tests und Untersuchungen jene Diagnose, die bereits im Raum stand: Brustkrebs. Doch dabei blieb es nicht. Das invasiv duktale Karzinom hatte bereits einen Lymphknoten befallen.

Zwar begann die im US-Bundesstaat New Jersey lebende Amerikanerin im September 2025 eine Chemotherapie, entschied sich wegen erhöhtem Risiko an Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, für eine beidseitige Mastektomie.

Die operative Entfernung ihrer Brüste sei keine leichte Entscheidung für die dreifache Mutter gewesen. Seitdem ist der Tumor allerdings komplett verschwunden, eine Bestrahlung ist nicht mehr notwendig.