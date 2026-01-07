Zwei Jahre nach Demenzdiagnose: 24-Jähriger stirbt und spendet sein Gehirn
Großbritannien - Der jüngste Demenzpatient Großbritanniens (†24) starb zwei Jahre nach seiner Diagnose.
Wie Mirror berichtet, bemerkte Andre Yarhams Familie im Jahr 2022 erste Anzeichen bei dem jungen Mann. Er bewegte und sprach langsam, wurde vergesslich und hatte einen leeren Blick.
Einen Monat vor seinem 23. Geburtstag führte eine MRT-Untersuchung schließlich zu der erschreckenden Diagnose "Frontotemporale Demenz", einer seltenen Form der Erkrankung.
Scans zeigten, dass sich sein Gehirn in einem Zustand befand, wie er typischerweise bei einem 70-Jährigen zu erwarten ist.
Andre war fortan rund um die Uhr auf die Pflege seiner Mutter angewiesen, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmerte.
Andres Gehirn wird der Wissenschaft gespendet
Er verlor schließlich vollständig seine Sprache und gab nur noch Laute von sich. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, sodass er zunächst in ein Pflegeheim und später in ein Hospiz zog, wo er am 27. Dezember starb.
Sein Gehirn wird nun für die Wissenschaft gespendet, um möglicherweise ein Heilmittel für die Krankheit zu finden.
Seine Mutter sagt: "Es gibt nicht genug Bewusstsein dafür, wie grausam diese Krankheit sein kann. [...] Wenn Andre in Zukunft auch nur einer weiteren Familie helfen konnte, ein paar kostbare Jahre mit einem geliebten Menschen zu verbringen, würde uns das unendlich viel bedeuten."
Andres Beerdigung wird am 27. Januar stattfinden. Seine Mutter plant bald eine Spendenaktion, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und betroffene Familien zu unterstützen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Sam Fairbairn