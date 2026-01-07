Zwei Jahre nach Demenzdiagnose: 24-Jähriger stirbt und spendet sein Gehirn

Großbritannien - Der jüngste Demenzpatient Großbritanniens (†24) starb zwei Jahre nach seiner Diagnose.

Andre Yarham (†24) erhielt kurz vor seinem 23. Geburtstag die erschreckende Diagnose. © Facebook/Screenshot/Sam Fairbairn

Wie Mirror berichtet, bemerkte Andre Yarhams Familie im Jahr 2022 erste Anzeichen bei dem jungen Mann. Er bewegte und sprach langsam, wurde vergesslich und hatte einen leeren Blick.

Einen Monat vor seinem 23. Geburtstag führte eine MRT-Untersuchung schließlich zu der erschreckenden Diagnose "Frontotemporale Demenz", einer seltenen Form der Erkrankung.

Scans zeigten, dass sich sein Gehirn in einem Zustand befand, wie er typischerweise bei einem 70-Jährigen zu erwarten ist.

Andre war fortan rund um die Uhr auf die Pflege seiner Mutter angewiesen, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmerte.