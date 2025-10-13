Heute vor 233 Jahren: Das wohl bekannteste Homeoffice der Welt wird gebaut

Heute vor 233 Jahren, am 13. Oktober 1792, wurde der Grundstein des Weißen Hauses gelegt. Es sollte für die kommenden Jahrhunderte eine der bedeutendsten Residenzen werden.

Ein bekannter Anblick: Die Nordansicht des Hauptgebäudes vom Weißen Haus. © 123RF/4kclips

In der 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington, D.C. wurde an diesem Tag im Jahr 1792 der erste Stein des offiziellen Amtssitzes und der Wohnstätte aller US-amerikanischen Präsidenten seit John Adams gelegt.

In Auftrag gegeben wurde das Projekt vom ersten US-Präsidenten George Washington. Er wünschte sich einen geeigneten Ort für eine bedeutende Hauptstadt mit entsprechendem Regierungssitz. Die Entstehung dieser Stadt wurde vom Resident Act 1790 bewilligt, sodass sie 1791 offiziell gegründet werden konnte. Benannt wurde sie nach dem amtierenden Präsidenten.

Acht Jahre lang wurde das Gebäude aus bräunlich bis hellgrauem Aquia Creek Sandstein gebaut - unter anderem von afroamerikanischen Sklaven.

Obwohl das Bauwerk unter Präsident George Washington in Auftrag gegeben wurde, ist er der einzige Präsident, der dort nie selbst gelebt hat, weil er noch vor Fertigstellung starb.