Heute vor 121 Jahren: Die Premiere einer der weltbekanntesten Silvesterpartys

Heute ist sie eine der größten Silvesterpartys: Vor 121 Jahren feierte die The New York Times den Einzug ins neue Verlagsgebäude mit einer Silvesterfeier.

Von Nele Fischer

Heute vor 121 Jahren, am 31. Dezember 1904, fand erstmals eine Silvesterparty am Times Square in New York City statt. Heute zählt sie zu den größten und bekanntesten der Welt. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, findest Du unter "Heute vor … Jahren".

Dieser Ort wird zu einem der bekanntesten Plätze der Welt. © Wikimedia Commons/Public Domain/Detroit Publishing Company Seit mehr als 100 Jahren feiern New Yorkerinnen und New Yorker bereits den Jahreswechsel an einem Ort, der heute für Lichter, Glanz und Großes steht. Zu verdanken ist die Tradition der Tageszeitung "The New York Times", die an Silvester 1904 den Einzug in das neue Verlagsgebäude "One Times Square" an der Kreuzung von Broadway und Seventh Avenue feierte. Schon beim Bau des Gebäudes wurde der Platz, der bis dahin Longacre Square hieß, in "Times Square" umbenannt - ein Name, der bald weltberühmt werden sollte. Heute vor ... Jahren Heute vor 37 Jahren: Für Drogeriekettenbesitzer beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit Die Einweihung war ein echter Publikumsmagnet: 200.000 Menschen versammelten sich zum Jahreswechsel auf dem Platz und feierten unter anderem mit Feuerwerk.

Eine neue Tradition: Der Ball-Drop

Bis 1906 wurde der Jahreswechsel auf diese Weise zelebriert. Aufgrund von Brand- und Verletzungsgefahr wurde das Feuerwerk dann jedoch untersagt. Der Besitzer der New York Times, Adolph Ochs, wollte aber nicht komplett auf ein spektakuläres Highlight verzichten und setzte stattdessen auf Elektrizität. Seit 1907 wird daher bei einer Ball-Drop-Zeremonie ein leuchtender Ball 60 Sekunden vor Mitternacht an einem Fahnenmast abgesenkt. Ursprünglich aus Holz und Eisen mit Glühbirnen gefertigt, handelt es sich inzwischen um die neunte Kugel - mit einem Durchmesser von 381 Zentimeter, 5280 Kristallen sowie LED-Lichtern.

Übrigens: Das Konzept des Ball-Drops ist von der Zeitkugel vom Royal Observatory in Greenwich (England) inspiriert. Zeitbälle wurden bereits seit 1833 verwendet, um Seeleuten zu ermöglichen, ihre Schiffschronometer auf die Sekunde genau zu synchronisieren.



Inzwischen strömen jährlich rund eine Million Feiernde zur berühmten Silvesterparty. Bereits ab Nachmittag sichern sich Schaulustige ihre Plätze für eine gute Sicht und verfolgen das Programm inklusive Live-Auftritten bekannter Musiker auf Leinwänden. Nach dem Ball-Drop beginnt das neue Jahr traditionsgemäß mit dem Lied "Auld Lang Syne" und über 1300 Kilogramm biologisch abbaubarem Konfetti.