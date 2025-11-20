Telekom-Störung in Mitteldeutschland: Das war der Grund für den Internet-Ausfall

Dresden - Etliche Nutzer in Mitteldeutschland haben sich am Dienstag über fehlendes Internet und Probleme mit dem Festnetzanschluss bei Telekommunikationsanbieter Telekom beklagt.

Am Montag und Dienstag ist im Raum Mitteldeutschland zu Störungen bei der Telekom gekommen. (Symbolbild) © Bildmontage: Rainer Jensen/dpa/dpa-tmn/Screenshot Alle Störungen

Auf dem Portal "allestörungen.de" war seit Montagabend gegen 22 Uhr ein deutlicher Anstieg der Fehlermeldungen zu sehen. Und auch am Dienstagmorgen blieben die Probleme bestehen.

Auf Nachfrage bestätigt das Bonner Unternehmen, dass es zu einer flächendeckenden Störung in der Region Mitteldeutschland gekommen war, die auch am Dienstag noch nicht behoben werden konnte.

Grund dafür sei ein Stromausfall gewesen. "Infolgedessen kam es bei einigen unserer Kundinnen und Kunden zu Beeinträchtigungen der Telefonie, des Internets und von MagentaTV", berichtete ein Sprecher gegenüber TAG24.

Das Mobilfunknetz sei davon allerdings nicht betroffen gewesen.