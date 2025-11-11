Sind wir sicher vor Hackern? IT-Experte warnt: "Wenn uns jemand angreifen würde, wären wir hilflos"

Berlin - Ziemlich beunruhigende Nachrichten: Deutschland wäre nach Ansicht von Digitalexperte Markus Beckedahl (49) schlecht auf einen flächendeckenden Hackerangriff vorbereitet.

Markus Beckedahl (49) meint, dass Deutschland nicht gut auf einen Hacker-Angriff vorbereitet wäre. © Michael Kappeler/dpa

"Wir haben ein großes Kompetenzwirrwarr zwischen verschiedenen Behörden. Wenn uns jemand mal richtig angreifen würde, dann wären wir erst mal hilflos und kopflos", sagte der Gründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie im "ZDF-Morgenmagazin".

Man habe in der Vergangenheit zu wenig investiert und zu wenig Wert auf Verschlüsselung gelegt. Auch heute investiere man noch zu wenig: "Wir könnten durch das Sondervermögen für Infrastruktur viel mehr in IT-Sicherheit investieren."

IT-Sicherheit werde hauptsächlich im Innenministerium behandelt. Jedoch: "Das Innenministerium schafft im Namen der IT-Sicherheit Unsicherheit, indem sie Schwachstellen zurückhalten."

Diese Sicherheitslücken könnten auch von kriminellen Hackern und Akteuren aus dem Ausland ausgenutzt werden, sagte Beckedahl.