Besuch von TikToker eskaliert komplett: Polizei ermittelt wegen diverser Straftaten

Würzburg - Nachdem ein Besuch des Fußball-Influencers Jackybarca (24) in Würzburg am 3. Juni dieses Jahres völlig außer Kontrolle geraten ist, ermittelt nun die Polizei wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Ladendiebstahl.

Auf seinem TikTok-Kanal hat sich mittlerweile auch Jackybarca (24) zu den Vorfällen geäußert. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, TikTok/Jackybarca

Die Polizei hat eine eigene Ermittlungskommission eingerichtet und es werden Zeugen gesucht. Ein Sprecher schilderte die Ereignisse nach dem derzeitigen Stand.

Demnach hatte Jackybarca für Mittwoch, den 3. Juni, auf TikTok seinen Besuch in der Würzburger Innenstadt angekündigt. Der Influencer ist für seine Videos bekannt und berüchtigt, in denen er Jugendliche zu Eins-gegen-Eins-Duellen im Fußball auffordert und seine Gegner dabei gerne sehr herablassend behandelt.

Laut Polizei hatte sich nun gegen 17.30 Uhr eine größere Gruppe von etwa 120 Jugendlichen in die City begeben, um den 24-Jährigen zu treffen.

Als er dann auftauchte, soll er von der Menschenmenge so stark bedrängt und auch angegriffen worden sei, dass er gegen 18 Uhr per Notruf die Polizei um Hilfe bat. Die Beamten hätten ihn dann aus seiner Lage befreit.