Besuch von TikToker eskaliert komplett: Polizei ermittelt wegen diverser Straftaten
Würzburg - Nachdem ein Besuch des Fußball-Influencers Jackybarca (24) in Würzburg am 3. Juni dieses Jahres völlig außer Kontrolle geraten ist, ermittelt nun die Polizei wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Ladendiebstahl.
Die Polizei hat eine eigene Ermittlungskommission eingerichtet und es werden Zeugen gesucht. Ein Sprecher schilderte die Ereignisse nach dem derzeitigen Stand.
Demnach hatte Jackybarca für Mittwoch, den 3. Juni, auf TikTok seinen Besuch in der Würzburger Innenstadt angekündigt. Der Influencer ist für seine Videos bekannt und berüchtigt, in denen er Jugendliche zu Eins-gegen-Eins-Duellen im Fußball auffordert und seine Gegner dabei gerne sehr herablassend behandelt.
Laut Polizei hatte sich nun gegen 17.30 Uhr eine größere Gruppe von etwa 120 Jugendlichen in die City begeben, um den 24-Jährigen zu treffen.
Als er dann auftauchte, soll er von der Menschenmenge so stark bedrängt und auch angegriffen worden sei, dass er gegen 18 Uhr per Notruf die Polizei um Hilfe bat. Die Beamten hätten ihn dann aus seiner Lage befreit.
Jugendliche zogen randalierend durch die Würzburger Innenstadt
Zudem zogen laut dem Sprecher die Jugendlichen zwischen etwa 17.50 Uhr und 18.40 Uhr durch die Würzburger Innenstadt, wobei es bei insgesamt sechs Geschäften zu Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen sein soll.
Demnach wurden teilweise Waren aus den Regalen und von den Ständern gerissen und mutwillig zerstört. Der entstandene Schaden müsse noch ermittelt werden.
Mittlerweile haben die Beamten der Ermittlungskommission umfangreiches Videomaterial der Vorfälle gesammelt, welches nun gesichtet wird, sagte der Polizeisprecher.
Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen. Zudem sucht die Polizei weiteres Video- oder Fotomaterial - etwa mit Smartphones aufgezeichnet - von den Geschehnissen.
Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, TikTok/Jackybarca