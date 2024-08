Frau zeigt ihren Mega-Körper auf TikTok: Ihr glaubt nie, wie alt sie ist

USA - Von Harrah Brown könnten sich wohl viele eine Scheibe abschneiden. Die 64-Jährige (!) ist fit wie ein Turnschuh und hat ihren Fans verraten, was ihr Schönheitsgeheimnis ist.

Harrah Brown präsentiert ihren Traumkörper auf TikTok. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/harrahbrown (2)

Während andere bereits an die Rente denken, geht für Harrah das Leben mit 64 erst so richtig los. Mit 61 Jahren habe sie ihren Alltag komplett umgekrempelt und ausreichend Bewegung sowie gesunde Ernährung integriert.

Es gibt jedoch eine Maßnahme, an die sich die betagte Influencerin strikt hält: die sogenannte 90/10-Regel. Das bedeutet, dass Harrah zu 90 Prozent nährstoffreiche Lebensmittel zu sich nimmt und zu zehn Prozent beim Auswärts-Essen nicht auf ihre Diät achtet.

Diese spezielle Kur und regelmäßige Bewegung habe ihr dabei geholfen, "das Bauchfett aus den Wechseljahren zu verlieren und schlanker zu werden", behauptet Harrah.

In einem Video, welches mehr als 28.200 Mal angesehen wurde, zeigt sie die Lebensmittel, die sie regelmäßig einkauft. Dazu zählen Blaubeeren, Pistazien, Mandelmilch und hochwertiges Olivenöl. "Wie Ihr seht, kaufe ich keine Süßigkeiten, keine Kekse, keinen Kuchen, keine Snacks, kein Eis, also keine verarbeiteten Lebensmittel ein", erklärt die 64-Jährige in ihrem Clip.

Auf ihrem Speiseplan stehen auch viel grünes Gemüse sowie frisches Fleisch.