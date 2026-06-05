05.06.2026 10:17 TikTok-Drama sorgt für Aufsehen: Samuskleinewelt erhebt schwere Vorwürfe gegen Bertug

TikTok-Streit eskaliert: Samuskleinewelt erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen besten Freund Bertug.

Von Isabel Klemt

Japan - Lange verbrachten die Reise-Content-Creator Bertug (20) und Samu (19) gemeinsam Zeit in Sydney, wo sie sich eine Wohnung teilten. Zusammen planten sie, ihr Abenteuer in Japan fortzusetzen. Doch statt des nächsten gemeinsamen Kapitels kam es zu einem heftigen Streit. Die 19-Jährige erhebt nun schwere Vorwürfe gegen ihn. TAG24 hat mit Influencer Bertug über den Konflikt und die Hintergründe der Anschuldigungen gesprochen.

Samu (19) machte den Streit mit Bertug bei TikTok öffentlich, woraufhin auch Bertug (20) online reagierte. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/wieohnebertug, TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Seit Monaten sorgt die deutsche Influencerin "samuskleinewelt" immer wieder wegen Konflikten und Kontroversen für Aufsehen. Nun wirft sie sogar ihrem einst besten Freund "wieohnebertug" sexuelle Belästigung vor, nachdem dieser auf ein Video von ihr reagiert hatte, in dem sie verkündete, dass es zwischen den beiden Streit gebe und sie "etwas mehr Privatsphäre" haben wolle. Dieser Clip von ihr ist inzwischen jedoch nicht mehr verfügbar. Im Gespräch mit TAG24 erzählt Bertug, dass Samu zuvor einen Japaner kennengelernt haben soll und ihn daraufhin aufgefordert habe, das gemeinsame Hotelzimmer zu räumen. "Sie hat wirklich erwartet, dass ich mir für die Nacht ein neues Hotelzimmer suche", sagte er entsetzt. Weiter ergänzte er: "Es war abgesprochen, dass wir uns das Hotelzimmer wegen der Kosten teilen - und plötzlich wollte sie das nicht mehr." TikTok Neuer Internet-Wahnsinn: TikToker essen plötzlich Mini-Blumentöpfe Im Video meinte Samu dazu: "Es ist nicht meine Schuld, wenn er es sich nicht leisten kann, für sich selbst eine Unterkunft zu finanzieren." Zuvor hatte die 19-Jährige im Format "Das letzte Gespräch?", das sie gemeinsam mit ihrem damaligen guten Freund Paul führte, für Aufsehen gesorgt, indem sie ihm sagte, er sehe "scheiße aus", und ihn aufforderte, alle TikTok-Videos mit ihr zu löschen. Auch von ihrem besten Freund verlangte sie ausdrücklich, die gemeinsamen Videos zu entfernen. Bertug kam dieser Forderung jedoch nicht nach. "Ich habe mir Mühe bei den Videos gegeben, sie selbst geschnitten und Zeit investiert. [...] Sie ist völlig ausgerastet, als ich sie nicht sofort runternehmen wollte, [...] und wollte mich scheinbar mit dem Video unter Druck setzen." Kurz darauf spitzte sich die Situation weiter zu.

Samu wirft Bertug sexuelle Belästigung vor

Samu hat in der Vergangenheit mehrere Videos veröffentlicht, in denen sie körperliche Nähe auch selbst initiiert. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/wieohnebertug, TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Zunächst sah sich Bertug mit unzähligen Anfeindungen konfrontiert. Als er schließlich Videos veröffentlichte, in denen er seine Sicht auf die Freundschaft schilderte, toxische Situationen ansprach und eine Entschuldigung forderte, wendete sich das Blatt. Die 19-Jährige sieht sich inzwischen einer regelrechten Hasswelle ausgesetzt und hat offenbar auch deutlich an Followern verloren. Lange Zeit äußerte sie sich nicht weiter zu dem Streit. Stattdessen zeigte sie sich selbstbewusst an der Seite der angeblichen Ex-Partnerin ihres Ex-Freundes Paul und wirkte mit ihr ungewöhnlich vertraut. Für Bertug steckt dahinter eine klare Taktik: "Samu will die ganze Sache mit mir vertuschen, indem sie das Thema mit Sky in den Vordergrund rückt - obwohl sie sich noch vor wenigen Wochen über sie lustig gemacht hat", behauptet er. TikTok Frau hört Geräusche aus dem Gepäckraum eines Busses: Was sie darin entdeckt, ist kaum zu glauben Doch schließlich veröffentlichte Samu vor einigen Tagen ein Statement, in dem sie Bertug als "super aufdringlichen Typen" bezeichnet. Sie wirft ihm vor, sie mehrfach gegen ihren Willen angefasst und "immer wieder begrabscht" zu haben, obwohl sie das nicht gewollt habe. "Hör auf, Mädels anzufassen. Hör auf, Jungs anzufassen", appelliert sie in ihrem Beitrag. Zudem veröffentlichte sie ein Video mit dem Titel "Beweise SA Betrug", das ihre Vorwürfe untermauern soll. In dem Clip sind Samu, Paul und Bertug zu sehen, wie sie in einem offenbar alkoholisierten Zustand miteinander feiern, sich umarmen und sich küssen. Für den 20-Jährigen erschütternd. "Das Video ist so zugeschnitten, dass es aus dem Kontext gerissen wurde. [...] Es war ein 'Kissing my best Friend'-Trend Video", sagt er. Kurz darauf veröffentlichte er die vollständige Version des Videos, in der auch Samu zu sehen ist, wie sie dazu auffordert, dass sich alle drei (Paul, Samu, Bertug) küssen sollen. "Sie hat nie gesagt, dass es sie stören würde oder ihre Grenzen überschreitet - im Gegenteil, vieles ging von ihr aus", ergänzt er.

Paul äußert sich zu dem Streit und nimmt Bertug in Schutz

Paul sagte in einem Statement-Video, dass die körperliche Nähe zwischen den dreien stets spaßig gemeint gewesen sei und es nie deshalb zu einem Streit gekommen sei. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/paulstorylines, TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Auch Samus ehemaliger guter Freund Paul (paulstorylines) bezieht in einem TikTok-Clip Stellung, nachdem die 19-Jährige in Videos angegeben hatte, dass dieser selbst von Bertug belästigt worden sei. Paul lebte lange Zeit mit den beiden in einer WG in Sydney und sagte, dass Bertug zwar "touchie" sei, dies jedoch eher spaßig gemeint gewesen sei und für ihn keine Belästigung dargestellt habe. Zudem sagte er: "Bertug hat sie (Samu) manchmal angefasst, aber das war immer so wie abgesprochen" und fügte hinzu, dass die 19-Jährige ihre Brüste den beiden gezeigt habe und sie auch aufgefordert haben soll, diese anzufassen. Auch andere Content-Creators, wie etwa "Ton verändert", haben die Anschuldigungen von Samu in den sozialen Netzwerken bereits kritisch in Videos analysiert und dabei die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen infrage gestellt. Viele fragen sich dabei, warum Samu in ihren TikToks körperliche Nähe zu Bertug zulässt und diese teilweise selbst initiiert, etwa in Szenen, in denen sie Küsse auf den Mund fordert oder Bertug und Paul körperlich berührt, und nun genau solche Ausschnitte im Zuge des Streits als Grundlage für Vorwürfe gegen den 20-Jährigen heranzieht. Paul gibt zudem an, dass es zwischen Samu und Bertug nie deshalb zu einem Streit gekommen sei und es auch kein Thema gewesen war. Er selbst finde die Vorwürfe "ziemlich hart". Samu soll ihm ebenfalls bereits ähnliche Vorwürfe gemacht haben.

Bertug hat sich infolge der Vorwürfe vom gemeinsamen Management mit Samu getrennt