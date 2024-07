Anwohnerin sieht rot! Als sie die Strandbesucher entdeckt, packt sie ihr Seil aus

Laguna Beach (USA) - Eine Frau, die offenbar ein Haus am Strand von Laguna Beach (Kalifornien, USA ) bewohnt, ist stinksauer! Grund für ihre Rage sind Strandbesucher, die sich ihrer Aussagen nach auf ihrem Grundstück befinden.

Sie holte das Seil raus und warf es aus. Die Frau im Video wollte mit dem Strick absichern, was angeblich ihr gehört. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/rosiecheeks_irl

Ein bei TikTok bereits über 550.000 Mal geklicktes Video von Nutzerin "rosiecheeks_irl" dokumentiert den Wutausbruch der Anwohnerin.

Der Clip zeigt, wie die auf Krawall gebürstete Frau mit Sonnenbrille mit einem Seil bewaffnet Leute von dem Strandabschnitt verscheucht.

"Bewegt euch, verdammt noch mal", schreit sie in Richtung der Badegäste. "Ich scherze nicht herum. Das ist keine Belästigung am Strand, das ist Belästigung auf meinem eigenen Grundstück", so die Frau, bevor sie ihr weißes Seil auswirft, um damit den Strandabschnitt abzusperren.

"Jesus Christus ... halt die F***-Klappe!", entgegnet die Frau hinter der Kamera ihr. Das Video endet damit, wie die Besucher das vermeintliche Grundstück der Anwohnerin verlassen. Ob der Strandabschnitt tatsächlich ihr gehört, bleibt unklar.