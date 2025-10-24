Befremdliche TikTok-Challenge: Eltern sollen ihrem Baby den Arm tätowiert haben

Russland - Krank. Um die Aufmerksamkeit eines bekannten Influencers zu erregen, soll ein russisches Paar sein eigenes Baby tätowiert haben.

Es sind schockierende Aufnahmen. Einen kleinen Jungen wird dem Anschein nach ein Tattoo gestochen. © Montage: Screenshot: Telegram

Es ist ein verstörendes Video. Ein kleiner Junge schreit vor Schmerz, während sein Vater ihn festhält, nur damit eine Frau dem Kind das Wort "Mellstroy.Game" auf den kleinen Arm tätowiert. Das Video wirkt so echt.

Der verstörende Clip soll in Russland entstanden sein und beschäftigt dort mittlerweile die Behörden, berichtet das Portal Life.ru. In dem knapp eine Minute langem Clip (liegt TAG24 vor) begründet die Mutter die Aktion mit "schwierigen Lebensumständen" und "finanziellen Schwierigkeiten".

Die sogenannten Eltern hatten offenbar gehofft, die Aufmerksamkeit des bekannten Bloggers Mellstroy (26, 3,8 Millionen Follower bei TikTok) auf sich zu ziehen. Der belarussische Influencer hatte zuletzt bei TikTok eine Challenge gestartet. Wer den Link zu seiner Casino-Seite prominent platziert, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Einzige Bedingung: Das Video muss möglichst "ungewöhnlich" sein. Einen Monat lang will der Influencer jeden Tag eine Wohnung im Wert von knapp 50.000 Euro verschenken.

"Wir haben uns entschieden, an diesem Wettbewerb teilzunehmen", hört man die Mutter im schockierenden Clip sagen.