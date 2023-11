Berühmter TikTok-Zwilling riskiert blaues Auge, um Streit zu schlichten!

Doch dieses Mal gebe es einen entscheidenden Unterschied. "Damals war ich das Opfer und ich wünschte, jemand hätte was gesagt und mir aus der Situation geholfen."

Lena führt fort: "Vor allem in solchen Situationen schauen viele weg, weil wir alle Angst haben, dass wir selbst in Schwierigkeiten geraten." Trotz ihrer Angst habe sie geholfen und sei sehr froh darüber. "Obwohl ich jetzt ein schönes Smokey Eye habe", schmunzelt die 21-Jährige.

Lena kann ihre besorgten Fans jedoch beruhigen. Auf Instagram bestätigt sie, dass sie sich gut fühle. Sie bedanke sich herzlich für die netten Nachrichten und ist gerührt von den Geschichten, die ihre Zuschauerschaft schon erleben mussten.

Am Ende ihres Postings spricht Lena ihre Abonnenten direkt an. "Wann immer du dich in einer Situation wie dieser befindest, schau nicht einfach weg", appelliert die Influencerin.

Weiter weist sie darauf hin, zu allererst die Polizei zu verständigen. "Werde ich mir definitiv merken", so Lena.