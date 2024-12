Braut trauert um verstorbene Hündin - was ihre Freunde dann tun, geht ganz nah

Florida (USA) - Was für ein rührender Moment!

Die junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/hailswax (2)

Als Hailey Wilken Waxler mit ihren Liebsten kürzlich einen Junggesellinnenabschied für ihre beste Freundin plante, wusste sie bereits, dass die sich riesig freuen würde.

Doch als es schließlich so weit war, ging die tatsächliche Reaktion der zukünftigen Braut den Freundinnen doch mehr unter die Haut, als sie es angenommen hatten.

Nachdem die Mädels ein Hotelzimmer mit Ballons, Unterwäsche, Konfetti und Cocktails geschmückt hatten, haben sie sich nämlich noch für eine kleine Überraschung entschieden.

In einem Video, das Hailey seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, berichtet sie, dass Shadow, die Hündin der Verlobten, vor kurzem verstorben ist. Und so stand für die Brautjungfern sofort fest: "Wir mussten sie natürlich in Ehren halten!"

Dafür hatten sie ein großes, eingerahmtes Bild der Vierbeinerin auf den Tisch gestellt, auf dem sie mithilfe von Photoshop über den Wolken schwebt. In großen Buchstaben stand darauf: "Unser originaler Engel."

Kaum hatte die junge Frau diesen Tribut gesehen, flossen auch schon die Tränen.