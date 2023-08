Braut wird von 15 Männern zum Altar geführt, nur ihr Vater ist nicht dabei: Was dahintersteckt, rührt zu Tränen

Washington (USA) - Jeder Gang zum Altar ist auf einer Hochzeit ein ganz besonderer und emotionaler Moment für alle Anwesenden. Doch was bei einer Trauung im US-Bundesstaat Washington geschah, rührt auch Millionen Fremde zu Tränen.

Anders als bei den meisten Hochzeiten, wo der Vater der Braut die wichtige Aufgabe hat, mit ihr an der Hand durch den Gang voller Gäste in Richtung Bräutigam zu schreiten, hatte sich Ivy etwas anderes gewünscht. Zum Beginn der Zeremonie ließ sich die 28-Jährige von insgesamt 15 verschiedenen Männern zum Altar führen. Die Besonderheit: Ihr Vater war nicht unter diesen Personen.

Dass so ein intimer Moment ihrer Hochzeit einmal viral gehen würde, hätte Polizistin Ivy Jurgensen (28) niemals gedacht. Sie und ihr Mann Tristen knüpften am 15. Juli das Band der Ehe.

In einem viralen Video sieht man den bewegenden Moment, als Ivy bei der Trauung auf einer Wiese durch die Reihen ihrer Gäste schreitet und sich die 15 Männer abwechselnd an ihre Seite gesellen und ihre Hand nehmen, bis sie schließlich vor ihrem Bräutigam Tristen steht.

"Sie haben eine große Rolle in meinem Leben gespielt, indem sie mich beschützten und versorgten, obwohl ich sie nicht darum gebeten hatte", so die Frau aus Washington .

"Ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin", so die Braut. "Ich wollte diese 15 Männer ehren, weil sie wahren Beispiele für VÄTER sind, die es verdienten, 'PAPA' genannt zu werden."

Die 28-Jährige, die mittlerweile selbst als Polizistin an einer Schule arbeitet, will anderen Betroffenen mit ihrer Geschichte stärken. "Dass sie in der Lage sind, den Mut zu finden, die Hilfe anzunehmen, die sie verdienen, und nicht länger sprachlos sind", sagt sie.

Das Video ihrer besonderen Trauung erreichte allein auf TikTok mehr als 13,1 Millionen Aufrufe.