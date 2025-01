Die Uhr tickt für TikTok: Kauft Elon Musk jetzt die nächste Social-Media-App?

Laut einem Bericht der US-amerikanischen Zeitung " Bloomberg " könnte am kommenden Sonntag ein landesweites Verbot der Social-Media-Plattform TikTok in Kraft treten.

Zhang Yiming (41, r.) gründete das Unternehmen ByteDance Ltd. und auch die Tochterfirma TikTok. © Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

So muss laut einem Gerichtsurteil des obersten Gerichtshofs in den USA der chinesische Mutterkonzern ByteDance Ltd. seine Tochterfirma TikTok an die USA bis zum 19. Januar verkaufen. Sollte dies nicht passieren, würde die App landesweit für alle Nutzer gesperrt werden.

Eine solche Sperrung hätte für die Kurzvideo-Plattform drastische Auswirkungen, denn schätzungsweise 170 Millionen US-Amerikaner nutzen TikTok. Doch die Verantwortlichen von ByteDance Ltd. stellen sich gegen einen Verkauf ihres Juwels und gehen rechtlich gegen das neue Gesetz der USA vor.

Sie behaupten, dass ein solches Verbot ein Verstoß gegen das Gesetz der Redefreiheit ist.