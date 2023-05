Ein leichter Trick gibt Aufschluss: Wenn in der Erdbeere der Wurm steckt

Bei vielen Menschen stehen Erdbeeren hoch im Kurs. Doch auch bei manchen Würmern. © Federico Gambarini/dpa

Ein kurzer Videoclip lässt allen Erdbeerfreunden mal eben die Schockstarre ins Gesicht zaubern.

Darin geht es um die natürlichen Schattenseiten der leckeren Früchte.

So soll der Videoclip, der als eine Art Selbstexperiment gedacht war, die tierischen "Mitesser" der Erdbeeren offenbaren. Der Selbstversuch ist dabei ganz unkompliziert:

Man nehme eine große Schüssel mit Wasser und füge eine großzügige Menge Salz hinzu. Nun fehlen nur noch die Erdbeeren, welche für einige Minuten im Wasser vor sich hertreiben sollen.

Dann, so will uns der TikTok-Trend Glauben machen, soll das Ergebnis auch schon vorliegen: Wenn sich Ungeziefer in den Früchten befindet, werden diese aufgrund der Salz-Beimischung gut sichtbar aus den Erdbeeren herausgespült.