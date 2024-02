Radikalisiert TikTok die Jugend? Experten warnen!

Frankfurt am Main - Rund vier Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die Bildungsstätte Anne Frank die Plattform Tiktok scharf kritisiert.

Vor allem auf TikTok würden etliche Beiträge mit antisemitischen und Israel-feindlichen Inhalten geteilt. © Monika Skolimowska/dpa

Tiktok trage besonders zur Radikalisierung junger Menschen bei, teilte die Bildungsstätte am Montag in Frankfurt am Main mit. Hasspredigerinnen und Hassprediger verbreiteten Antisemitismus und Rassismus.

"Kein anderes soziales Medium versorgt eine so vulnerable Zielgruppe mit derart verstörendem Content – weitgehend ohne Aufsicht", kritisiert die Bildungsstätte.

In Beiträgen bei Tiktok werde in Zweifel gezogen, ob das Massaker am 7. Oktober überhaupt stattgefunden habe, oder es werde der israelischen Regierung zugeschrieben.

KI-generierte Bilder vermeintlich getöteter palästinensischer Kinder würden millionenfach geteilt, um antisemitische Motive zu bedienen.

"Es ist ein Krieg der Bilder und Behauptungen, in dem sich Einzelpersonen kaum zurechtfinden können", erklärt die Bildungsstätte. Tiktok müsse als Plattform der politischen Meinungsbildung ernst genommen werden.

Eva Berendsen von der Bildungsstätte forderte die Politik auf, dringend die hinter sozialen Plattformen stehenden Konzerne in die Pflicht nehmen, um wirkungsvoll und konsequent gegen antisemitische und rassistische Hassrede, Desinformation und Verschwörungserzählungen vorzugehen.