Frau bestellt teure Schokoladentorte: Als sie das Ergebnis sieht, ist sie am Boden zerstört

Liberty bestellte eine vierstöckige Schokoladentorte (linkes Bild). Das rechte Bild zeigt, was sie wirklich erhielt. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/libbycarlsonn

Für einen bestimmten Anlass bestellte Liberty, kurz "Libby", eine vierstöckige Schokoladentorte bei einer renommierten Bäckerin in ihrer Gegend. Weil die 18-Jährige große Hoffnung in das extravagante Gebäck steckte, investierte sie schlappe 300 US-Dollar (umgerechnet rund 270 Euro).

Als der Kuchen dann endlich geliefert wurde und die junge Frau die Verpackung öffnete, fiel sie vom Glauben ab.

Das Ergebnis der "Torte" präsentierte Libby in einem TikTok-Video und fragte im selben Atemzug ihre Community um Rat: "Leute, ich habe 300 US-Dollar dafür bezahlt und die Dame hat ihn so bei mir abgegeben. Was soll ich jetzt nun tun?"

Die Verzweiflung der US-Amerikanerin ist verständlich, denn von der vierstöckigen Schokoladentorte ist tatsächlich nichts zu erkennen.

Lediglich ein dicker Haufen zerlaufener Schokolade mit bunten Streuseln wurde an die 18-Jährige geliefert.