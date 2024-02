Frau erzählt Chef, dass sie schwanger ist: Am nächsten Tag erlebt sie eine böse Überraschung

In der Nachricht, welche Amy im Video einblendete, stand geschrieben: "Guten Morgen, Amy. Ich weiß nicht, ob du schon arbeitest, aber wir haben beschlossen, dein Arbeitsverhältnis wegen übermäßiger Krankheitstage nicht weiter fortzusetzen, da du dich noch in der Probezeit befindest."

Ein riesiger Schock für die werdende Mutter. "Selbst, wenn man jemanden entlässt, der mal kurz krankgeschrieben ist, ist das ein absolutes No-go. Das kann man nicht machen", so Amy gegenüber der Daily Mail. "Wir schreiben das Jahr 2024 und Arbeitgeber können nicht einfach tun, was sie wollen, nur weil man schwanger ist oder sich in der Probezeit befindet oder was immer sie für richtig halten", machte sie sich ihrem Ärger Luft.

Viele TikTok-User bestärkten die Britin und empfahlen ihr sogar, vor Gericht zu gehen. "Bewahre alle Beweise auf und verklage ihn wegen ungerechtfertigter Entlassung", schrieb beispielsweise ein Nutzer.

Eine andere Person hat sogar Ähnliches erlebt: "Das ist mir auch letztes Jahr wegen meiner Schwangerschaft passiert und ich habe den Prozess gewonnen."