Frau findet Luxus-Schuhe zum Hammer-Preis: Als sie die Zuhause anprobiert, muss sie schlucken
Vancouver (Kanada) - Da staunte die junge Frau nicht schlecht: Als Andrea Kyton kürzlich in einem Secondhand-Laden unterwegs war, machte sie eine Entdeckung, die ihre Kinnlade nach unten klappen ließ.
In einem der Regale stand nämlich ein Paar schicker Stiefelletten mit schmalem Absatz. Und die schienen Kyton nicht nur optisch zu gefallen - vor allem ein Blick auf die Marke brachte die Kanadierin fast zum Kreischen.
So handelte es sich hierbei um ein Paar echter Prada-Stiefel. Und die kosteten gerade einmal 40 kanadische Dollar (umgerechnet etwa 25 Euro). Ein echtes Schnäppchen!
Aktuell muss man für vergleichbare Schuhe auf der Website des Unternehmens im Schnitt 1200 bis 2000 Euro blechen.
"Ihr verar**** mich doch", murmelt die junge Frau in einem Clip, den sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat.
"An die Queen, die die Schuhe hier abgegeben hat: Danke danke danke!"
Auf TikTok präsentierte Andrea Kyton ihren Secondhand-Fund
Schuhe passen plötzlich nicht mehr
In einem Update-Video erklärte sie dann, dass sie Hals über Kopf in die Schuhe verliebt sei. Das einzige Problem: Beim Kaufen der Stiefel hatte sie die Größe falsch gelesen. Somit ist ihr das Paar ein gutes Stück zu klein – statt einer 39 hatte sie eine 36 gekauft.
"Ich trage sie aktuell ohne Socken", seufzte sie, bevor sie hinzufügte: "Ich fühle mich wie die hässliche Stiefschwester von Aschenputtel, die gerade ihre verdammt großen Zehen da reingestopft hat!"
Ihre Füße spüre sie, wenn sie die Schuhe trage, nicht. Dennoch könne sie die Stiefel gerade so noch zu machen. Das heißt: Sie werde sie nicht anziehen können, wenn sie in der Stadt unterwegs ist. Maximal für ein Fotoshooting oder einen kurzen Restaurantbesuch – zu dem sie nicht hinlaufen müsse – können ihre neuen Lieblinge hinhalten.
"Das ist wirklich verdammt schade", beendete sie den Clip schließlich.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/andreakyton (2)