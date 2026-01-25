Frau findet Luxus-Schuhe zum Hammer-Preis: Als sie die Zuhause anprobiert, muss sie schlucken

Vancouver (Kanada) - Da staunte die junge Frau nicht schlecht: Als Andrea Kyton kürzlich in einem Secondhand-Laden unterwegs war, machte sie eine Entdeckung, die ihre Kinnlade nach unten klappen ließ.

Andrea Kyton war zum Weinen zumute, als sie die Stiefel entdeckte. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/andreakyton (2)

In einem der Regale stand nämlich ein Paar schicker Stiefelletten mit schmalem Absatz. Und die schienen Kyton nicht nur optisch zu gefallen - vor allem ein Blick auf die Marke brachte die Kanadierin fast zum Kreischen.

So handelte es sich hierbei um ein Paar echter Prada-Stiefel. Und die kosteten gerade einmal 40 kanadische Dollar (umgerechnet etwa 25 Euro). Ein echtes Schnäppchen!

Aktuell muss man für vergleichbare Schuhe auf der Website des Unternehmens im Schnitt 1200 bis 2000 Euro blechen.

"Ihr verar**** mich doch", murmelt die junge Frau in einem Clip, den sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat.

"An die Queen, die die Schuhe hier abgegeben hat: Danke danke danke!"