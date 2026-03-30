Frau geht mit ihrem Partner schick essen: Was die Kellner dann plötzlich machen, lässt sie schockiert zurück

Willis (Texas/USA) - Das hatte sich Gary Bratton III sicher anders vorgestellt. Schließlich hätte es der wohl romantischste Moment seines Lebens werden sollen.

Amanda Bratton (46) stand der Schock ins Gesicht geschrieben, als ihr die Kellner zur Verlobung gratulierten - obwohl sie doch gar nicht verlobt war. © TikTok/Screenshot/mandy_bratton

So hatte der Amerikaner seiner geliebten Partnerin, Amanda Bratton (46), auf einer gemeinsamen Kreuzfahrt einen Antrag machen wollen. Und dafür hatte er auch alles geplant.

Zuvor war er an Bord bei einem Juwelier gewesen und hatte sich einen funkelnden Ring ausgesucht. Anschließend gingen die beiden in ein schickes Restaurant, wo er ihr endlich die Frage aller Fragen stellen wollte.

Das Problem: Eigentlich hatten die Kellner ihm den Ring kurz vor dem Essen bringen sollen, bevor sie ein Liedchen anstimmen und dem frisch verlobten Paar einen Kuchen bringen würden.

Doch als die Zeit für den großen Moment gekommen war, ging plötzlich alles schief: Statt des Rings bekam Bratton nämlich zuerst das Ständchen - und verstand die Welt nicht mehr. Schließlich hatte die Verlobung noch gar nicht stattgefunden.

Die verwirrte Frau wurde daraufhin mit Glückwünschen überschüttet, hielt das alles für eine große Verwechslung. "Ich war so verwirrt. Ich dachte, sie sind am falschen Tisch und hatte ein schlechtes Gewissen der Person gegenüber, für die die Glückwünsche eigentlich bestimmt waren", erklärte sie gegenüber Newsweek.