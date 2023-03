Frau hat Date mit Mann im Restaurant und lässt ihn sitzen, weil er DIESEN Fehler macht

New York City - Über Benimm-Regeln lässt sich ja streiten, aber das Verhalten ihres Dates hat TikTokerin Dafna so schockiert, dass sie den jungen Mann im Restaurant einfach sitzen ließ.

Zakir und Dafna hatten ein ziemlich misslungenes Date - und das alles wegen 3 Dollar teurem Käse. © Screenshot/TikTok/dafna_diamant/zockr

Die ganze Geschichte erzählte die US-Amerikanerin in einem TikTok-Video. Sie und ihr Date namens Zakir hatten sich in einem Restaurant in New York City verabredet.

Alles schien perfekt, bis die Kellnerin die Bestellung der beiden aufnahm. Während Dafna einen Fisch bestellte, wählte Zakir einen Burger. Dabei wollte er wissen, ob er für Käse extra bezahlen müsse, was die Kellnerin bejahte. Da Zakir nicht bereit war, 3 US-Dollar (umgerechnet rund 2,80 Euro) obendrauf zu zahlen, nahm er den Burger ohne Käse.

Zudem beschwerte sich der junge Mann, dass man heutzutage für alles extra zahlen müsse. Für Dafna war diese geizige Meinung ein absolutes No-Go! "Warum tue ich mir das an?", fragte sich die Amerikanerin, aß so schnell sie kann und erzählte Zakir, sie würde nur kurz auf die Toilette gehen.

Stattdessen aber ging Dafna schnurstracks zur Kellnerin, um die gesamte Rechnung zu bezahlen und verschwand still und heimlich, ohne sich von ihrem Date zu verabschieden. Zakir habe sie nun blockiert, wie sie im Clip verriet.

Zudem erklärte sie: "Das ist New York. Natürlich sind die Dinge hier teurer."