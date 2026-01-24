Frau hört Hilferufe von der Straße: Als sie den Grund erfährt, rennt sie sofort nach draußen
Vereinigtes Königreich - Als Aimee Hitchmough (30) kürzlich Hilferufe vor ihrem Haus vernahm, wusste sie sofort, dass sie handeln musste.
Auf ihrer Straße stand nämlich ein Postauto - und darin schien jemand festzustecken.
"Ich hörte einen Mann schreien: 'Hilfe, ich stecke fest, helft mir!' und etwa fünf Minuten lang (möglicherweise sogar länger) gegen seine Tür schlagen", erklärte die Engländerin gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek.
Für Aimee stand direkt fest: Sie musste helfen. Und zwar so schnell wie möglich.
Ohne zu zögern rannte sie also - noch immer in ihrem Schlafanzug - aus dem Haus und befreite den Lieferanten aus seiner misslichen Lage.
"Er war so geschockt", erklärte Aimee weiter. "Nachdem ich ihn befreit hatte, sagte er, dass noch nie zuvor im Laderaum eines Lieferwagens stecken geblieben sei." Wie genau er sich selbst hatte in seinem Fahrzeug einschließen können, ist unklar.
Immer wieder bedankte sich der Herr für die Hilfe und entschuldigte sich für die Umstände. Anschließend machte er sich wieder an die Arbeit.
Auf TikTok ging der Clip schnell viral
Als Aimee schließlich zurück ins Haus kam, bemerkte sie, dass ihre Überwachungskamera alles aufgenommen hatte. Als sie sich die Aufnahmen ansah, wusste sie sofort, was zu tun war: Kurzerhand postete sie die Story auf ihrem TikTok-Account.
Innerhalb weniger Tage wurde der Clip bereits mehr als 300.000 Mal angeschaut, die Kommentarspalte wurde geflutet mit Lach-Emojis.
"Ignoriert einfach den Fakt, dass ich noch meinen Pyjama trage", schrieb sie schmunzelnd unter den viralen Beitrag.
Gegenüber Newsweeks berichtete sie schließlich, wie schockiert sie von der Aufmerksamkeit war, die aufgrund dessen plötzlich auf ihr lag.
"Selbst der Lieferant sagte mir, dass er es kaum erwarten könne, seinen Freunden von allem zu erzählen", lachte sie.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/aimeehitchmough0 (2)