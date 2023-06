Frau kauft große Wassermelone: Als sie die Melone anschneidet, trifft sie der Schlag

Die Wassermelone war so gut wie leer! "ALDI hat die Melone in der Wassermelone vergessen", scherzte sie daraufhin.

"Ich habe in die Melone geschnitten und plötzlich kam eine Menge Flüssigkeit heraus", erklärte sie und zeigte den kleinen Schnitt, den sie zuvor getätigt hatte. Anschließend hob sie die Wassermelone an und demonstrierte, wie viel Saft sich in der riesigen Kugel befand.

Nachdem die Dreifachmama vergangene Woche in einem ALDI den Wocheneinkauf erledigt und dort eine große Wassermelone entdeckt hatte, freute sie sich riesig. Sofort packte sie die Frucht in ihren Einkaufswagen und machte sich damit auf den Weg nach Hause.

Tatsache: Die Frucht war leer! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mommakalin (2)

Frances traute ihren Augen kaum. Von außen sah die Wassermelone schließlich komplett normal aus.

In der Kommentarspalte unter dem Clip begannen sich zwar viele Nutzer über diese besondere Art der Melone zu amüsieren. Einige von ihnen hatten allerdings auch direkt eine Idee, was hier passiert sein könnte.

So sei diese Frucht vermutlich einfach schlecht gewesen. "Überreif... ein paar Tage länger, und sie wäre explodiert", schrieb einer von ihnen.

Ein anderer: "So etwas passiert, wenn durch ein winziges Loch in der Schale Bakterien in die Frucht gelangen und den Gärungsprozess anregen. So eine hatte ich auch letztes Jahr. Hab mein Messer reingesteckt und sie ist explodiert."

Da hat Frances wohl oder übel nochmal Glück gehabt...