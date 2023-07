Frau lässt Fotos beim Fallschirmsprung machen: Als sie diese anschaut, versinkt sie im Erdboden

Netz - Fallschirmspringen ist ein Abenteuer, welches viele in ihrem Leben noch ausprobieren wollen. TikTokerin Keep hat sich diesen Traum erfüllt. Mit einem Foto will sich die junge Frau an das schöne Ereignis erinnern. Doch das Bild ist leider extrem misslungen ...

Die junge Frau hatte mehr von den Fotos vom Fallschirmsprung erwartet. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/peek.xo

In einem Video auf ihrem TikTok-Profil, auf dem sie unter "peek.xo" zu finden ist, erinnert sich Keep an den Fallschirmsprung. Damals hatte sie extra professionelle Fotos von dem Ereignis machen lassen und viel Geld dafür bezahlt, schreibt die junge Frau.

Doch das Ergebnis lässt zu wünschen übrig. Dass man beim Skydiving keine besonders gute Figur machen würde, war klar. Aber Keep erschrak förmlich, als sie eine der Aufnahmen anschaute.

Ein Beispiel blendete die Social-Media-Userin in ihrem Video ein. Darauf zu sehen ist Keep, wie sie beim Sprung die Beine spreizt, die Hände in die Höhe hebt und den Mund beim Schreien sperrangelweit öffnet.

Zudem sieht es beinahe so aus, als hätte die junge Frau kein Oberteil an, da dieses durch die hohe Fallgeschwindigkeit buchstäblich an ihrem Körper klebt.